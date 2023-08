Oltre settemila presenze a San Martino lo scorso weekend, in occasione della settima edizione di Note di Luppolo. Un bilancio più che lusinghiero per i promotori dell’iniziativa, a cui vanno le congratulazioni dell’amministrazione comunale. «Una manifestazione ben organizzata che ha richiamato tantissime persone: soprattutto ragazzi, ma non solo - sottolinea la sindaca Chiara Frontini -. Un’ottima occasione di promozione del nostro territorio, in particolar modo di San Martino al Cimino, che merita di essere conosciuto e vissuto anche grazie a eventi come Note di Luppolo. Complimenti alla Pro Loco e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo bellissimo appuntamento».

«La Pro Loco di San Martino ha messo in piedi un grande evento - aggiunge l’assessore al decentramento Katia Scardozzi, presente insieme alla sindaca all’evento -: luci, colori, musica e tanti tanti giovani. Il tutto insieme al buon cibo e all’ottima birra. Un divertimento sano, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Grazie davvero alla presidente Elisa Turchetti e a tutta la squadra che ha permesso questo bellissimo evento».

