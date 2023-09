CIVITAVECCHIA – Si intitola “Note d’Autunno” ed è il concerto di musica polifonica corale organizzato dall’associazione culturale “Ensemble Incantus” di Civitavecchia, che si svolgerà il prossimo 29 settembre, alle 21, presso la chiesa della Santissima Concezione del Ghetto.

Ospite d’eccezione della serata sarà il coro femminile “Eos” di Roma, diretto dal maestro Fabrizio Barchi, compagine corale che vanta al suo attivo il primo posto in numerosi concorsi nazionali ed internazionali e che prossimamente sarà impegnata nel prestigioso concorso nazionale polifonico di Fermo.

Aprirà il concerto il coro “Ensemble Incantus” diretto dal maestro Riccardo Schioppa, reduce dal primo premio ottenuto a giugno al concorso nazionale polifonico di Fano, che proporrà un repertorio che spazierà dalla musica rinascimentale a quella moderna, con l’esecuzione anche di alcuni spirituals.

Il coro femminile Eos si esibirà invece nel seguente programma di brani: Alma Redemptoris Mater (G.P. Palestrina), Una hora (Tomas Luis da Victoria), Der Wassermann (Robert Schumann), Ave Verum Corpus (Francis Poulenc), The son of the stars (Bob Chilcott), Lauda (Gyorgy Orban), Regina Coeli (Levente Gyongyosi).

L’ingresso al concerto è gratuito.