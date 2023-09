CASTIGLIONE IN TEVERINA - Tutto pronto per la seconda edizione della manifestazione “Night Pulse – La notte bianca” a Castiglione in Teverina, un evento dedicato alle nuove generazioni ma che strizza l’occhio anche ai meno giovani.

In programma domani dalle 19 alle 3 con ingresso libero.

Special Guest della serata Andrea Zelletta, modello e dj reduce dall’ultima esperienza televisiva del Grande Fratello. Da cornice ci saranno il gruppo pop rock revival Rewind, è i DJ Edoardo Cignelli e Joele Basili.

Mercatini, zona food, uno stand gastronomico, un punto degustazione di vini e gli esercizi commerciali del centro storico completano il quadro è attenderanno gli avventori. Ancora una volta, Castiglione in Teverina un paese da gustare.

