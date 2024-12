BAGNOREGIO - Un tributo ai Pink Floyd con musica e pittura, c’è anche questo nelle notti d’estate bagnoresi. Sabato 10 agosto (alle 21,30) a piazza San Donato, nel cuore di Civita, lo spettacolo musicale di Tony Ranocchia (musica) e Stefano Cianti (pittura) ‘Colori sulla pelle del suono’.

«La musica grande protagonista di questa estate a Bagnoregio, con uno spettacolo di suoni e pittura in omaggio a una delle band più amate della storia: i Pink Floyd. Tutti gli eventi che realizziamo a Civita di Bagnoregio acquisiscono un sapore magico ed entrano a fare parte della nostra storia. Sono convinto che anche questa volta sarà un grande successo e ringrazio della proposta e dell’idea particolare gli organizzatori». Queste le parole del sindaco di Bagnoregio Luca Profili.

Un progetto, quello di ‘Colori sulla pelle del suono’, nato nel 2014 dall’incontro dei due artisti della Tuscia, grazie al quale prende forma nell’immediato un percorso e un dialogo d’intesa artistica tra i due linguaggi della musica e della pittura, dove, a volte, è la pittura che nasce dalla musica, altre, è dalla pittura che nasce la musica. Riproposto dal vivo in piccole o grandi performance, a volte in fusione anche con altre forme di arte come la danza, la recitazione e o con eventi tributo ai Pink Floyd, grande passione che lega i due artisti da anni. Questo 2024 è l’anno del loro decennale e quale migliore modo se non quello di festeggiare il decimo anniversario con un evento speciale di musica e pittura dedicato solo ai Pink Floyd in occasione della ‘Notte di San Lorenzo’, all’interno di una cornice così suggestiva come quella di Civita. Sul palco, insieme a Tony Ranocchia (chitarra e voce) e Stefano Cianti (pittura) anche Francesco Lattanzi (voce), Patrizia Pascale e Francesca Darida (cori), Cesare Bassannetti (tastiere), Carlo Panza (basso), Alfio Scoparo (batteria) e Angelo Rainone (sax).

Tutte le info su www.colorisullapelledelsuono.com.

