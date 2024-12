CIVITAVECCHIA – Mercoledì prossimo, 20 novembre, alle ore 18, presso la sala “Gurrado” della Fondazione Ca.Ri.Civ. di Civitavecchia sarà possibile partecipare, gratuitamente, alla presentazione del libro “Nassiriyah, dall’attentato alla ricerca della verità” ascoltando proprio dalle parole del suo autore, Carmelo Burgio, ciò che lo ha portato alla stesura di pagine difficili e dolorose, che ripercorrono uno dei giorni più bui della storia militare del nostro paese.

Alla fine del 2003, Carmelo Burgio, Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri insignito di Croce d’oro al merito dell’Arma dei Carabinieri, è Comandante del Reggimento Multinational Specialized Unit di stanza in Iraq. Vive quei giorni all’ombra di un evento tragico. Siamo a Nassiriyah, è il 12 novembre 2003 e sono le 10.40 del mattino (ore locale). Un camion cisterna lanciato a tutta velocità esplode davanti all’ingresso della base militare Maestrale, sede della MSU italiana dei Carabinieri. L’attentato, che verrà ribattezzato dai mass media “Strage di Nassiriyah” provoca 28 morti, tra cui 19 italiani e 9 iracheni: l’esplosione è talmente violenta da distruggerà anche la base Maestrale, riducendola a un ammasso di ruderi di cemento. Anche il complesso Libeccio, che dista alcune centinaia di metri dal luogo dell’esplosione, subirà notevoli danni.

Dei 19 morti italiani, dodici erano carabinieri appartenenti alla Multinationale Specialized Unit, 5 erano militari dell’Esercito Italiano, mentre due furono le vittime civili: un cooperatore internazionale e un regista impegnato nelle riprese di un documentario.

A ventuno anni dalla tragedia, il Generale Carmelo Burgio racconta la sua verità sull’attentato, ricostruendo l’attacco terroristico del 12 novembre nei mesi immediatamente successivi alla sua assunzione del comando della missione, dedicati alla ricostruzione del reparto, e la lunga vicenda giudiziaria volta a individuare le responsabilità penali e civili dei comandanti sul terreno. Una testimonianza diretta e personale di un evento drammatico che ha segnato la storia dell’Italia e dell’Arma dei Carabinieri.

Carmelo Burgio sfoglierà le pagine del suo libro insieme al Generale Daniele di Giulio, per un “Incontro d’Autore” organizzato dall’associazione culturale Book Faces, in collaborazione con la sezione di Civitavecchia dell’Unione Ufficiali in Congedo d’Italia.

La presentazione è patrocinata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. La vendita del libro sarà garantita dalla libreria Giunti.