VITORCHIANO – Dopo il successo di Peperino in Fiore, a Vitorchiano l’estate entra nel vivo con un appuntamento ormai consolidato: la Notte Rosa, una serata di musica, gastronomia e iniziative di vario genere nelle vie e nelle piazze del paese, in cui vibrazioni e luci avvolgono i visitatori in un percorso ricco di emozioni e sorprese.

La manifestazione inizia domani a partire dalle ore 18 con la sfilata delle majorette nel centro storico, per protrarsi fino all’1. Protagonista della Notte rosa è indubbiamente la musica, con vari gruppi dislocati nelle varie piazze e piazzette di Vitorchiano che si esibiranno in concerti di vari generi, dal rock al pop, dal vintage fino al rap e alla disco per i più giovani. Non mancheranno proposte culinarie e di street food, in particolare grazie all’impegno delle associazioni locali quali Pro loco, comitato festeggiamenti di San Michele Arcangelo, della Caritas parrocchiale e delle attività commerciali. Inoltre, installazioni e luci renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva. «La Notte rosa è un appuntamento fisso dell’Estate vitorchianese – commenta il sindaco Ruggero Grassotti – e nel corso degli anni è diventato un evento in grado di attirare un numeroso pubblico da Viterbo e da tutta la Tuscia. Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione con le associazioni locali, tra cui quest’anno anche Fidelis, che rendono possibile l’organizzazione di un evento in grado di valorizzare il nostro borgo. Grazie anche alle forze dell’ordine, alla polizia locale, ai volontari della protezione civile di Vitorchiano e ai volontari del soccorso per la presenza continua e necessaria utile a uno svolgimento della manifestazione in totale sicurezza». «Con la Notte rosa Vitorchiano mostra ancora il suo volto migliore – aggiunge l’assessore alla cultura Gian Paolo Arieti – quello di un borgo vivo, animato, accogliente verso i turisti sempre più numerosi. Grazie alle associazioni di Vitorchiano e a tutti coloro che collaborano per la riuscita dell’evento».