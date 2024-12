SORIANO NEL CIMINO – Musica, caldarroste, vin brulè e tanti eventi per festeggiare la Befana. Una chiusura in grande stile per il Natale sorianese. I tantissimi eventi, che si sono susseguiti durante tutto il periodo delle feste, hanno attirato nel borgo numerosi visitatori e turisti riscuotendo un grande successo. Per l’ultimo weekend del periodo natalizio non mancheranno le sorprese. Non perdete l’appuntamento venerdì 5 gennaio, alle 21, con lo spettacolo teatrale del tradizionale Canto di Natale al teatro Florida. Tanti gli eventi, per grandi e bambini, in programma per il 6 gennaio. In piazza Vittorio Emanuele II sarà possibile visitare i mercatini di Natale, accompagnati dalle note musicali del piccolo concerto di Natale dei Mecoteco. Pomeriggio magico per i più piccoli con l’arrivo della Befana nell’incantevole cornice di Castello Orsini, organizzato in collaborazione con la Proloco di Soriano nel Cimino, mentre in piazza Umberto I caldarroste per tutti, in collaborazione con la Nobile Contrada Trinità.

Per gli amanti delle melodie natalizie vi aspetta un pomeriggio in musica con il suggestivo concerto dell’Epifania con la Banda musicale di Soriano nel Cimino, alle 18 nella chiesa di San Nicola di Bari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA