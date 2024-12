ALLUMIERE - La Casa delle Arti di Allumiere continua a dar vita a tante iniziative con cui ottengono ottimi risultati e offrono una ampia serie di eventi per tutti i gusti e tutte le età. Lo scorso weekend nella bellissima location di Allumiere, Diego Regnani e gli altri hanno ospitato Alessandra Vici che ha dato vita a un riuscitissimo incontro di lettura animata sui miti con varie attività. Molti sono stati i bambini che hanno partecipato. "Buona la prima! Sul monte Olimpo le vicende di Zeus, Crono, la capretta Amaltheia e gli altri "personaggi" della Grecia Antica, hanno catturato l'attenzione dei bambini, che dopo aver ascoltato le letture ad alta voce, si sono cimentati in un laboratorio creativo riguardante il tema della lettura di oggi - spiegano dalla Casa delle Arti - grazie ad Alessandra Vici per aver guidato questo partecipato evento rivolto ai più piccoli.

Con l'immagine di Atena, che si, era la dea della guerra, ma anche delle Arti, dei Mestieri e della Saggezza, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo laboratorio che si terrà sabato 30 novembre. La lettura è sempre una porta aperta alla creatività".

