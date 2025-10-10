CERVETERI – Oggi, venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 18:00, presso la sede dell’Academia Belgica in Roma, via Omero 8, verrà presentato il catalogo della mostra temporanea “Miti eroici per buccheri di prestigio. L'Olpe di Bruxelles e le tombe principesche di Campo della Fiera”, che è stata ospitata nella sede del Museo archeologico nazionale Cerite di Cerveteri da dicembre 2024 a maggio 2025.

Il volume, a cura di Vincenzo Bellelli e Patrizio Fileri (De Luca Editori d’Arte, Roma, 2025), è al tempo stesso il catalogo di una importante mostra archeologica e una raccolta di saggi sulla ricezione dei miti eroici e delle narrazioni visive presso gli Etruschi di Cerveteri in epoca orientalizzante, nonché sulle produzioni di prestigio del bucchero locale.

Al centro della pubblicazione è la sensazionale scoperta avvenuta a Cerveteri nel 2013, nella Necropoli della Banditaccia, in località Campo della Fiera, che ha consentito di ricostruire una pagina della storia dell'antica città etrusca e di ridare un contesto a un vaso istoriato tanto eccezionale, quanto misterioso: sono stati ritrovati i frammenti mancanti della famosa brocca di bucchero (olpe) con decorazione mitologica conservata ai Musei reali di Bruxelles, di cui si ignorava la provenienza.

La mostra, organizzata dal Pact, Parco archeologico Cerveteri e Tarquinia, è stata l'occasione per celebrare, per la prima volta, il ricongiungimento del vaso di Bruxelles ai suoi frammenti perduti e di valorizzare il suo contesto di provenienza, il quartiere funerario di Campo della Fiera, completamente sconosciuto fino ad anni recentissimi.

Interverranno Alfonsina Russo (Capo Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale- DIVA), Massimo Osanna (Direttore generale Musei-MiC), Marina Micozzi (Università della Tuscia) e Cécile Evers (Direttrice Academia Belgica). Saranno presenti i curatori e gli autori.

