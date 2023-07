CERVETERI - Miss Italia fa tappa a Marina di Cerveteri Venerdi 4 agosto, infatti, all’Alma Club sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, si terrà una selezione regionale dell’84° edizione del più celebre concorso di bellezza italico, per l’assegnazione del titolo di “Miss Fashion Girl Lazio 2023”, che consentirà alle prime sei classificate di partecipare alle successive finali regionali del concorso in programma il 9 agosto a Ladispoli e il 17 agosto a Marina di Cerveteri. Le ragazze dai 18 ai 30 anni che volessero partecipare alla selezione possono farlo iscrivendosi gratuitamente tramite il sito internet ufficiale. La selezione regionale, promossa dalla Delta Events, avrà come Madrina Miss Etruria 2022, la ventenne ceretana Sara Mundula, e sarà presentata da Margherita Praticò per la regia di Mario Gori. Orario di inizio previsto per le 20.30 con ingresso libero.

