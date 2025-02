LADISPOLI - È già partita l’organizzazione della ventunesima edizione di Miss Ladispoli 2025, concorso di bellezza ideato ed organizzato da Alessandra Fattoruso, presidente dell’associazione culturale Tamà. L’evento si svolgerà come ogni anno quest’estate a Ladispoli.

Oltre alla fascia di Miss Ladispoli saranno assegnate le fasce di Mister Ladispoli, Miss Ladispoli Over 40, Miss Ladispoli Curvy, Miss e Mister Cinema, Miss e Mister Moda e fasce sponsor. Come già da qualche anno Miss Ladispoli viaggia in sinergia con il concorso di bellezza nazionale ed internazionale presente in tutto il mondo (55 paesi in tutti i continenti) World Top Model.

Patron Fiore Tondi che sarà presente alla finale di Miss Ladispoli e sceglierà delle ragazze per farle partecipare alla finale nazionale che si svolgerà il 13 settembre al The Village a Torre dell’Orso Puglia.

Voci di corridoio ma ancora non confermate dicono che la finale mondiale di Word Top Model si farà a novembre a Shanghai. Tante sono state le ospiti di World Top Model di anni passati: Claudia Schiffer, Grace Jones, Brigitte Nielsen, Nina Moric, Valeria Mazza e tante altre. Word Top Model è anche una grande Accademia dove le ragazze che hanno i requisiti vengono gratuitamente preparate al mondo della moda con incontri giornalieri di diversi professionisti del settore e che darà opportunità di lavoro. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni. Basta contattare Alessandra Fattoruso fattsandra@alice.it oppure 3895794326.

©RIPRODUZIONE RISERVATA