ALLUMIERE - Nuova iniziativa ad Allumiere promossa dall'associazione "Casa delle Arti". Venerdì 26 aprile, a partire dalle ore 17.30, presso la Casa delle Arti (ex Cral) nel cortile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica si svolgerà la presentazione del libro: "Meridiano Rock" del giornalista e politico Sandro Medici. Durante la presentazione ci saranno alcuni arrangiamenti musicali.

"Meridiano rock" è la storia di cinque ragazzi che nel 1965 decisero di formare un gruppo musicale a Melfi, in un Sud arretrato e diffidente, ostile verso i fermenti che in quegli anni attraversano la società. L’inverno e l’estate segnano le tappe della vita tra Roma e la Basilicata nel racconto del quattordicenne narratore, batterista della band, adolescente alle prese con i turbamenti e le smanie dell’età, fino al clou del debutto con il concerto in piazza. E la sfida al paese, tra incertezze, sconfitte ed entusiasmi, con in sottofondo le canzoni dell’epoca, diventa il confine che fa diventare adulti i giovani protagonisti.