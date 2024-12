CIVITAVECCHIA – Si comunica che, per sopraggiunti impegni televisivi, Maurizio Battista non potrà andare in scena con lo spettacolo “Ai miei tempi non era così…” il 19 aprile 2024 al Teatro Traiano di Civitavecchia nell’ambito della rassegna Appuntamento con il comico promossa dal Comune di Civitavecchia e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio in collaborazione con la società VentiDieci.

Lo spettacolo è spostato al 25 maggio ore 21. Rimangono validi i biglietti già acquistati.

Coloro che fossero impossibilitati ad assistere allo spettacolo il 25 maggio e volessero il rimborso del biglietto, potranno fare richiesta entro il 26 aprile 2024 al botteghino del Teatro Traiano (apertura dal martedì al sabato orari 9.00 -13.00 / 15.00 – 19.00), in caso di acquisto al Teatro; direttamente a Ticketone.it nel caso di acquisto online.

©RIPRODUZIONE RISERVATA