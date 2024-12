CERVETERI - L'Estate Caerite chiude in grande stile a suon di rock'n roll. Dai "Frutti di Mario" che hanno spaziato da Lucio Battisti ai Lunapop, fino ad arrivare a Matthew Lee che ha portato sul palco tutta la sua energia, la sua "follia pianistica", facendo ballare e divertire il pubblico fino a mezzanotte inoltrata. Sul palco, prima di Matthew Lee, anche il consueto momento dedicato al sociale, un’altra tradizione di Etruria Eco Festival. Tema dell’edizione di quest’anno, la lotta allo spreco alimentare con il Centro di Solidarietà Cerveteri e il Banco Alimentare Lazio che hanno descritto le loro molteplici attività di sostegno alle famiglie in difficoltà non soltanto di Cerveteri ma dell’intero Litorale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA