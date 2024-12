MONTEFIASCONE - A cena con… un romanzo storico e la sua autrice. Per parlare di amore, e di redenzione, di donne e di uomini che hanno saputo imparare dal loro tempo e dai loro errori, anche i più tragici, per combattere l’unico, vero nemico di sempre: la guerra. Mathilde Bonetti, autrice e traduttrice di diversi generi, presenterà il suo romanzo Cieli di piombo (edizioni Mondolibri) venerdì 19 aprile alle 19, nel corso di una cena con libro presso il ristorante Antico Borgo La Commenda. Ogni partecipante verrà omaggiata una copia del libro. Definito “struggente, romantico e maestoso” dalle recensioni, nonché ispirato a fatti reali, Cieli di Piombo è un romanzo corale di destini incrociati a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, in cui le storie dei protagonisti si sfiorano, si incontrano e si scontrano, in un confronto che li porterà tutti a una crescita personale e alla consapevolezza della sola cosa per cui vale davvero la pena di lottare: l’amore. L’autrice coniuga fatti storici, magistralmente riportati attraverso un certosino lavoro di ricerca, con vicende personali dei personaggi, all’ombra delle devastazioni della guerra, in uno dei periodi più bui della storia europea. L’evento, organizzato da Fidapa Bpw Italye dalla presidente Giuliana Ceso, si delinea come l’ennesima occasione per fare cultura e promuovere il lavoro delle donne.