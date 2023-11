CIVITA CASTELLANA – Torna venerdì 10 novembre la rassegna “Autunno piovono libri”, organizzata dal comune, assessorato alla Cultura, alle ore 17 presso la sala Mice del centro commerciale Marcantoni.

Per l’occasione sarà presentato il volume “Papa Francesco in controluce – Fra modernismo e tradizione” (Historica Edizioni-Giubilei Regnani Editore, 2022) del giornalista Americo Mascarucci. Il libro chiude una trilogia dedicata a Papa Bergoglio che Mascarucci ha inaugurato nel 2018 con “La rivoluzione di Papa Francesco. Come cambia la chiesa da Don Milani a Lutero”, seguito poi nel 2020 da “La chiesa nella politica. Come è cambiata la Cei da Ruini a Papa Francesco”. L’incontro, moderato dalla giornalista Eleonora Celestini, sarà un’occasione per passare in rassegna i vari aspetti del pontificato di Jorge Mario Bergoglio, anche in relazione a temi di più stretta attualità. «In questi nove anni intorno a Papa Francesco si è scatenato un tifo da stadio – scrive Mascarucci nella quarta di copertina -. Da una parte i bergogliani, pronti a strumentalizzare ogni suo singolo gesto per farne un campione di modernismo, dall’altra gli anti-bergogliani che pregiudizialmente hanno criticato ogni sua singola mossa dipingendolo spesso come un eretico eletto dalla massoneria per distruggere la Chiesa di Cristo. Ma forse né gli uni, né gli altri, hanno mai compreso veramente il pontificato del primo papa non europeo. E oggi dobbiamo onestamente riconoscere di aver dato troppo per scontato papa Francesco, osservandolo con le lenti della faziosità e spesso confondendo il suo messaggio caricandolo di propaganda e ideologia. Al punto che chi lo ha sempre osannato si ritrova in parte deluso, e chi invece lo ha combattuto in buona fede è costretto ad ammettere di non averlo capito». Giornalista dal 2000, Mascarucci ha collaborato con il quotidiano Il Tempo, facendo il cronista presso la redazione viterbese, e con la Destra Italiana, Il Borghese e Identità. È stato per cinque anni addetto stampa presso la Provincia di Viterbo, redattore del quotidiano Nuovo Oggi Viterbo e vaticanista presso il giornale online “Intelligonews”. Proprio qui si è reso protagonista di uno scoop, prevedendo la possibile elezione a papa del cardinale Bergoglio. Da poco ha ripreso la sua attività di addetto stampa presso il Consiglio regionale del Lazio e collabora con il quotidiano Lo Speciale News dove realizza interviste ai personaggi della politica e della cronaca.

