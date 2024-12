BOLSENA - Maria Grazia Cucinotta al cinema Moderno il 24 aprile alle 21,30. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema con una delle più importanti attrici italiane. L’evento è organizzato da Emiliano Leoncini, direttore artistico del cinema di Bolsena. Maria Grazia Cucinotta sarà a Bolsena in occasione della proiezione del film “Gli agnelli possono pascolare in pace”. La pellicola, scritta e diretta dal regista Beppe Cino, vede come protagonista l’attrice nel ruolo di “Alfonsina Milletarì”. Il film è uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 11 aprile ed è stato presentato all’International Film Festival di Bari. Nel multisala Moderno di Bolsena, la sera del 24 aprile, oltre a Maria Grazia Cucinotta, ci sarà anche il regista Beppe Cino. Dopo la proiezione del film seguirà il dibattito con il regista e l’attrice.

