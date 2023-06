L’artista italiano Francesco Narduzzi, nativo di Monte Romano, e l’artista francese Virginie Simon, originaria di Parigi, si sono riuniti nella stessa mostra per condividere il loro attaccamento alla cultura e alla regione della Maremma.

“Maremma terra nostra” è infatti il titolo dell’esposizione e ha l’obiettivo di mettere in luce lo sguardo di due artisti, uno italiano e l’altra francese, Francesco Narduzzi e Virginie Simon, sulla terra e sull’identità del Lazio.

Ognuno, a modo suo, esprime i valori fondamentali della terra ancestrale del Lazio e mette in evidenza il patrimonio culturale della regione, la sua storia, la vita agricola.

L’inaugurazione della mostra di Francesco Narduzzi e Virginie Simon “Maremma terra nostra” è prevista per sabato 10 giugno alle ore 18 in via San Lorenzo.

Alla cerimonia, che ha il patrocinio del Comune di Monte Romano, interveraano il sindaco Maurizio Testa, di Loredana Gabrielli, vicesindaco e assessore alla Cultura e all’istruzione sempre del Comune.

Al taglio del nastro è prevista anche la presenza di di Alfonso Antoniozzi, vicesindaco e assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Viterbo. Sicuramente da visitare.