RONCIGLIONE – Marco Mengoni vola in Sardegna per l’ultimo dell’anno. Una fine dell’anno magica sulle note musicali di uno degli artisti più noti d’Italia, nativo della Tuscia e vincitore dell’ultimo festival di Sanremo. Tanta sorpresa e stupore per il grande spettacolo che si sta organizzando per la notte di San Silvestro, ma le polemiche non mancano per il costo troppo elevato dell’evento: circa un milione di euro, in tutto. E al cantante della Tuscia andrebbero 250mila euro. Ad inasprire le polemiche è anche il numero limitato dei partecipanti. Il totale potrebbe essere di 28mila. I consiglieri di minoranza incalzano contro l’amministrazione. «Spendere così tanti soldi pubblici per il concerto di Capodanno è inopportuno», denuncia Marzia Cilloccu, consigliera di minoranza e capogruppo in consiglio di Orizzonte Comune. Alle critiche risponde il Comune. «L’obiettivo è quello di portare un cantante di richiamo nazionale e internazionale, il cui nome possa attirare il maggior numero di persone, cittadini e turisti di ogni età». L’appuntamento è in piazza dei Centomila, ma l’intenzione dell’amministrazione è spostare la serata al quartiere fieristico.