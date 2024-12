CIVITA CASTELLANA - Rinviata la Befana 115. E’ saltata la discesa della vecchietta con le calzette piene di dolci in piazza Matteotti. A dare l’annuncio, l’amministrazione comunale. L’evento è posticipato a domenica 14 gennaio.

«Causa maltempo – fanno sapere -, l’iniziativa Sos! Arriva la Befana, in programma il 6 gennaio, in piazza Matteotti a partire dalle ore 16, in accordo con il comando provinciale dei vigili del fuoco – distaccamento di Civita Castellana, è stata rinviata a domenica 14 gennaio».

Nessuna variazione su orario e sull’intrattenimento organizzato in attesa dell’arrivo della Befana.

«Il programma e gli orari del dj set e della discesa della Befana dal palazzo comunale per la consegna di calze e caramelle resteranno invariati», sottolineano dal Comune.

