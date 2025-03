CANEPINA - Si è svolto in occasione della Giornata internazionale della Donna, presso il museo delle Arti e Tradizioni popolari di Canepina, lo spettacolo, scritto e diretto da Sabrina Morbidelli, intitolato "Magia di donna", un evento di grande rilevanza, un connubio fra arte, teatro, musica e poesia, che ha ravvivato il dibattito sul ruolo della donna nella nostra società, un percorso fra emozioni e riflessioni. Attraverso le poesie di Anna Maria Stefanini, Rosanna Tarantello, Sabrina Morbidelli e l'interpretazione dei monologhi di Anna Finaroli, la pittura tutta al femminile di Silvana Pagliaccia e Benedetta Reika Sensi, le artiste hanno voluto sottolineare quanto la donna combatta tutti i giorni per ottenere pari diritti nella società, come colonna portante del mondo. Tutto questo è stato magicamente incorniciato dalla musica di Leonello Ferri e l'incantevole voce di Sabrina Morbidelli. Applauditissima l'interpretazione della piccola attrice Alessia Ferri. L'evento ha riscosso un grande successo. L'organizzatrice Sabrina Morbidelli ha ringraziato in particolare il direttivo del centro sociale Argento Vivo di Canepina e il comune di Canepina con il sindaco Aldo Maria Moneta che hanno voluto questa giornata. Presenti all'evento, oltre al sindaco, il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio Enrico Panunzi, gli assessori Manuela Benedetti ed Edda Pizzi. Un folto pubblico è intervenuto con entusiasmo e ha partecipato con intensità a questa giornata di emozioni e di Bellezza. Le opere in mostra hanno espresso la complessità e la bellezza dell’esperienza femminile, che affonda le radici nella lotta per l'emancipazione e nella celebrazione delle conquiste di parità. La donna dunque come fulcro di creatività e resilienza. Sono state recitate una serie di componimenti dedicati alle donne. Le parole, intrise di emozione e profondità, hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico, ponendo l'accento sull'importanza di riconoscere il contributo incommensurabile delle donne nel dibattito pubblico e nella vita quotidiana. Le conversazioni che si sono susseguite durante la serata hanno permesso ai partecipanti di riflettere sull’evoluzione del ruolo femminile nella società moderna. Si è discusso dell'importanza di una rappresentanza equa nelle istituzioni, della necessità di abbattere le barriere che ancora ostacolano la piena realizzazione delle potenzialità femminili, nonché della rilevanza di modelli di comportamento positivi che possano ispirare le nuove generazioni. La giornata dedicata alla donna è cominciata a Canepina alle 9,30 con la Camminata in rosa, organizzata dal Comune in collaborazione con l'associazione Canepina nascosta. Dopo lo spettacolo Magia di donna c'è stata la presentazione del libro "Accadde un giorno di maggio e poi di nuovo a marzo" di Cinzia Tamburrini. In un mondo in continua trasformazione, l’arte, la letteratura, la musica e la poesia si sono rivelate veicoli potenti per esprimere le sfide e le aspirazioni delle donne. Ogni opera, ogni verso, ogni brano musicale scelto da Sabrina Morbidelli, ha richiamato l’attenzione su storie di lotta e resistenza, creando un’atmosfera di condivisione e solidarietà tra le partecipanti. Non è solo una questione di celebrazione, ma di impegno attivo nella costruzione di una società più giusta e inclusiva. L'evento ha rappresentato un’opportunità per unirsi in un’appassionata chiamata all’azione. Le parole chiave emerse dal dibattito sono state: opportunità, uguaglianza, sensibilità e rispetto. Solo attraverso un’azione collettiva e una consapevolezza condivisa sarà possibile non solo riconoscere il valore delle donne, ma anche celebrare la loro resilienza e il loro inestimabile contributo al progresso culturale e sociale. L'evento è stato un importante passo verso la promozione di una cultura di rispetto e valorizzazione delle donne, un invito a proseguire su un cammino di empatia, dialogo e azione concreta, affinché ogni giorno possa essere una celebrazione della forza femminile.

