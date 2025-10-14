CIVITAVECCHIA – Nella splendida cornice della Sala "Giusi Gurrado" della Fondazione CaRiCiv, lo scorso giovedì, si è svolta con grande successo la presentazione del libro "Madri e Donne" scritto da Laura Buoni, educatrice e gestrice del nido famiglia "Scarabocchiando a casa" di Civitavecchia. L'evento ha attratto un pubblico attento e appassionato, desideroso di approfondire una tematica tanto delicata quanto attuale: il ruolo della madre nella società moderna e il complesso equilibrio tra la maternità e la propria identità di donna. La serata è stata impreziosita dagli interventi del professor Matteo Villanova e della professoressa Rosa Maria Lacerenza, entrambi membri dell'Osservatorio Laboratorio Tutela Rispetto Emozionale Età Evolutiva dell'Università Roma Tre. Con grande competenza e sensibilità, i due esperti hanno esplorato i molteplici aspetti legati alla maternità e all'evoluzione del ruolo materno nella società contemporanea. Le loro riflessioni hanno offerto spunti di riflessione importanti, sottolineando la necessità di riconoscere e tutelare la figura della madre, ma anche di valorizzare la donna nel suo insieme, con tutte le sfaccettature e le difficoltà che l'essere madre comporta.