ALLUMIERE - Allumiere si prepara a vivere domani sera alle 21 il grande concerto live della popolare cantante Fiordaliso, la quale torna sul palco del paese collinare dopo un periodo di fermo dovuto a problemi di salute. Questo grande e imperdibile evento rientra nell'ambito del calendario dei Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie e del progetto: "Allumiere: Percorsi tra Spiritualità, Folklore e Storia" con il sostegno finanziario del Consiglio della Regione Lazio. Dopo il grande successo ottenuto dai live del grande Cisco e del bravissimo Enrico Capuano stata Allumiere ospita un altro grande personaggio del panorama musicale italiano, ossia Fiordaliso (il suo vero nome è Marina Fiordaliso). La bravissima cantante è nata a Piacenza nel 1956. La sua carriera è iniziata con la partecipazione, nel 1981, al Festival Castrocaro, che l’ha poi portata al Festival di Sanremo l’anno successivo e nel 1983. Il successo, però, per lei è arrivato nel 1984, quando a Sanremo portò ‘Non voglio mica la luna’, diventato in breve tempo un successo non solo in Italia ma in tutta Europa, dalla Spagna alla Francia, dalla Germania alla Svizzera, fino all’America Latina. Negli anni la cantante ha partecipato a nove edizioni del Festival di Sanremo, l’ultima nel 2002. Ha preso parte anche a diversi programmi tv, tra cui La Talpa, Tale e quale show, L’Isola dei famosi, Domenica Live, la Prova del cuoco, Ora o mai più e Bake OFF Italia. E’ stata inoltre co-conduttrice di Domenica In e Piazza Grande. Non è sposata, ma ha 2 figli. Il primo, Sebastiano Bianchi, è nato quando lei aveva solo 15 anni. Una volta uscita dal centro per ragazze madri Fiordaliso sposò il padre del suo primo figlio, ma fu un matrimonio violento: :Io voglio dire alle donne che ce la possono fare, bisogna andare via subito. Le botte non si scusano mai. Io ce l’ho fatta, sono stata aiutata dalla mia famiglia, mio padre mi ha salvata”, Fiordaliso ha avuto anche un secondo figlio, Paolino Tonoli, nato nel 1989. Nel corso degli anni la sua popolarità è sempre rimasta e rimane una delle donne dello spettacolo più amate. Ha ottenuto tanto successo con mare canzoni che ancora oggi sono degli evergreen. Appuntamento quindi domani sera alle 21 in piazza della Repubblica per una serata live davvero entusiasmante in cui cantare con Fiordaliso le sue canzoni.

