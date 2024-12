CIVITAVECCHIA – Uno spettacolo che lascia un segno, profondo. Un mix di emozioni che si fondono insieme guidando lo spettatore in un viaggio nell'anima, portandolo a scoprire se stesso e gli altri, con uno sguardo nuovo, carico di commozione e di speranza. Uno spettacolo che non lascia indifferenti. È questo "Luna è la storia del diario rosso", scritto da Chiara Tranquilli, e portato in scena al teatro Buonarroti con Massimiliano Puddu e Marcello Doviziani. Applausi e commenti più che positivi da parte del numeroso pubblico presente in sala, che è stato coinvolto e travolto dalla storia di Luna, una ragazza di 15 anni, che combatte quotidianamente contro i demoni interiori che la divorano. In una società che soffoca il dialogo e mette a tacere le emozioni, trova rifugio solo nelle pagine bianche di un diario.

E Luna non si ferma. Dopo il successo al Buonarroti, infatti, sarà presente alla rassegna teatrale presso il teatro Imperiale di Guidonia. «È con grande orgoglio e soddisfazione che vi diamo questa notizia - hanno spiegato gli attori - per noi condividere questa esperienza con il pubblico è fondamentale».