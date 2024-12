CIVITAVECCHIA – Una location insolita e d’eccezione. Un ensemble musicale di qualità che in questi anni si è distinto per la sua originalità. La collaborazione e la disponibilità di una cooperativa che rappresenta la tradizione di Civitavecchia. Sono questi gli ingredienti di “Lucevan le stelle...a Natale” il concerto spettacolo a lume di candela in programma domenica pomeriggio alle 18 sulla terrazza della darsena romana, a casa della cooperativa dei Marinai e caratisti, che vedrà protagonista il “Trio Le Capinere Ensemble”. Maria Letizia Beneduce al violino, la 18enne Margherita Dispensa al violino, Fabiola Battaglini alla fisarmonica, la 15enne Eva Petrignani al violoncello e la soprano Sara Cresta daranno vita ad un concerto particolare, originale e suggestivo, unico nel suo genere.

«Le Capinere non sono volute andare al chiuso, nelle sale, chiese o teatri – ha spiegato Beneduce – ma abbiamo voluto riscoprire la Darsena, che è il cuore di Civitavecchia, dove sono custodite le nostre tradizioni più profonde: siamo volute andare a lavorare con i pescatori e per i pescatori, lì con loro e per loro. Questo il messaggio più importante per il nostro concerto di Natale». A sostenere l’iniziativa, lasciando carta bianca alle artiste, il Comune, con il sindaco Tedesco e l’assessore Galizia entusiasti «per quello che è un regalo per la città – ha commentato il Sindaco – abbiamo un’eccellenza, Maria Letizia, ed il suo gruppo che hanno deciso di valorizzare la Darsena ed il lavoro dei nostri pescatori, a cui siamo tutti molto legati». «La politica deve mettersi a disposizione – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Galizia – siamo il mezzo per questi artisti: e anche in questo caso non potevamo certo tirarci indietro di fronte ad un progetto così importante».

Un’iniziativa che, lo ha sottolineato Beneduce, ha visto il porto tutto aprirsi e mettersi a disposizione. «Voglio ringraziare oltre al Comune, il presidente dell’Adsp Pino Musolino – ha aggiunto – la Cooperativa di pesca Marinai e Caratisti con il suo presidente Salvatore Cicatiello, la Bellettieri &co con il presidente Giancarlo Tilaro che ci metterà a disposizione i propri locali, Manlio Midio e Loredana Denaro per gli allestimenti scenografici. “Lucevan le stelle” per l’occasione cambierà veste e oltre al percorso tradizionale dalla lirica alle romanze da salotto, passando per le colonne sonore dei film, offrirà al pubblico brani natalizi, sempre dal vivo e con partiture originali. Sarà davvero una bella serata a cui invitiamo tutta la città».

È stato quindi il presidente della cooperativa Salvatore Cicatiello a ringraziare Le Capinere, Maria Letizia Beneduce ed il Comune per questa opportunità. «Ci fa davvero piacere questa attenzione e questa valorizzazione che viene data alla Darsena e al nostro lavoro che, a differenza di quanto si possa pensare e nonostante gli ostacoli quotidiani non è finita, ma è viva grazie ai nostri giovani – ha spiegato – ci fa piacere accogliere questa iniziativa, e speriamo possa essere soltanto la prima di una lunga serie».