CERVETERI – Buio in sala. Ad illuminare e a rendere suggestivo l'ambiente, ci penseranno "Le Capinere" ed oltre 500candele. Domani alle 18 nell’aula consiliare del Granarone è pronto ad andare in scena uno degli appuntamenti più emozionanti dell'intero programma del Natale Caerite 2024: "Lucevan le stelle a Natale", con un raffinato ed elegantissimo quintetto che in un'atmosfera magica porterà sul palco brani di Verdi, Nino Rota, Nicola Piovani, Ennio Morricone e Giacomo Puccini, del quale stanno andando a conclusione gli eventi organizzati in occasione del centenario dalla sua morte. Ad esibirsi, Margherita Dispensa e Maria Letizia Beneduce al violino, quest’ultima da nove anno violinista nell’Orchestra del Festival di Sanremo, Eva Petrignani al violoncello, Fabiola Battaglini alla fisarmonica e la soprano Sara Cresta. «Lucevan le stelle a Natale con le Capinere, un ensemble attivo già da moltissimi anni che si è esibito in location e rassegne di straordinario prestigio, non è un semplice concerto, ma molto di più – ha spiegato l’assessore alla Cultura, Federica Battafarano – è un viaggio emozionante, un immergersi quasi in un mondo parallelo: le raffinate sonorità e melodie, le oltre 500candele accese, ci regaleranno sensazioni davvero uniche che per un pomeriggio ci faranno quasi estraniare dal mondo esterno, persi solamente nella magia della musica. Già lo scorso anno abbiamo ospitato un appuntamento analogo e la risposta del pubblico è stata impressionante, con un’aula consiliare del Granarone talmente gremita che faticava a contenere tutti i presenti. Sono certa che anche quest’anno, con il meraviglioso quintetto de Le Capinere, sarà gradito dai nostri cittadini. Il concerto, così come tutti gli altri appuntamenti del Natale Caerite, è ad ingresso gratuito». «Il Concerto de Le Capinere è solamente uno dei tanti appuntamenti ancora in programma nel Natale Caerite - ha concluso Battafarano - tra i tanti, cito con estremo piacere e soddisfazione, considerato l'elevato spessore artistico, il Coro “Gospel Heart”, in programma giovedì 2 gennaio e il concerto “per archi a lume di candela”, in scena sabato 4 gennaio, sempre al Granarone, senza dimenticare chiaramente l'immancabile Presepe Vivente che avrà luogo nel Parco della Legnara sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA