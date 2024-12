Luca Panichelli di Civita Castellana è il personaggio della cultura 2024. Sala Regia del Comune di Viterbo gremita in ogni ordine di posti venerdì pomeriggio per “Tuscia, cultura e maestri artigiani”, il concorso ideato e organizzato dall’associazione Tuscia in fiore di Giulio Della Rocca e promosso e patrocinato da Comune e Provincia di Viterbo, Cna Viterbo-Civitavecchia, Confartigianato Viterbo e Fondazione Carivit. Le votazioni per scegliere il nome del personaggio della cultura e dei finalisti sono durate molte settimane e, dopo più di 10 mila voti e il lavoro di tre giudici che hanno esaminato curricula, interviste scritte e video dei candidati, alla fine è stato svelato il nome del vincitore e sono stati all’assegnati tutti i premi. La sindaca Chiara Frontini ha presenziato per tutto l’evento con Giulio Della Rocca ed è intervenuto anche il presidente della Provincia Alessandro Romoli. Insieme a loro il direttivo di Confartigianato con il presidente Michael Del Moro e il segretario Andrea De Simone e il segretario della Cna Viterbo-Civitavecchia Attilio Lupidi. In sala regia, inoltre, c’erano i sindaci di Soriano nel Cimino Roberto Camilli, di Latera Francesco Di Biagi e di Graffignano Piero Rossi, che hanno espresso i finalisti di “Tuscia, cultura e maestri artigiani”; molti artisti della Tuscia, il direttore del centro commerciale Tuscia, Paolo Galli; i cugini Chiovelli di Sant’angelo di Roccalvecce; la direttrice artistica di Tuscia in Fiore Laura Principi; i creatori della mostra dedicata a Giulia Farnese, esposta per l’occasione ma, più in generale, appassionati di arte e del bello. Luca Panichelli è stato il primo vincitore del personaggio della cultura 2024, mentre sono stati premiati come finalisti della Tuscia-Cultura Antonio Arevalo di Sipicciano, Getulio Cenci di Vetralla, Franco Ginanneschi di Latera, Luca Panichelli di Civita Castellana, Luca Puri di Bolsena, Antonio Tempesta di Soriano nel Cimino. Per il miglior gelato della Tuscia 2024 sono stati premiati ex-equo L’antica Latteria & Lolla Gelato. Alla memoria sono andati premi ai maestri artigiani Mario Casantini e Imperio Pierini: erano presenti a ricevere il riconoscimento tutti i figli degli scomparsi. I premi ai maestri artigiani con più di 75 anni d’età e 50 di attività sono andati a Bruno Agostinello, Guido Biscetti, Giuseppe Cioffi, Gabriele Quatrini, Gabriele, Nicola Stabile e Alessandro Turchetti. Un premio speciale è stato assegnato per la gara, voluta da Paolo Bracaglia, sul migliore maccherone con le noci che è stato vinto da Adalgisa del ristorante “Il Solito posto”: è stata eseguita la ricetta della Zi Peppa, ispiratrice del preparato per maccheroni fai da te da asporto per turisti realizzato dal’Antica Latteria. La sindaca Frontini e il presidente della Provincia Romoli hanno lodato l’impegno di Tuscia in fiore per la valorizzazione delle eccellenze culturali della Tuscia che sono state raccolte in una serata ricchissima di spunti di promozione del territorio e di riscoperta delle attrattive locali, comprese quelle enogastronomiche