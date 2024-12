BASSANO ROMANO - Sabato prossimo il piccolo borgo della Tuscia Viterbese, diventerà il palcoscenico di un evento straordinario che celebra la bellezza e l’eleganza delle auto d’epoca: il Young timer car 2024.

La giornata di festa inizierà alle 10,45 con l’arrivo di oltre 20 splendide auto d’epoca, che troveranno posto nel parcheggio antistante il Monastero di San Vincenzo Martire. Qui, gli appassionati potranno ammirare non solo le vetture ma anche, all’interno della chiesa del monastero, l’opera di Michelangelo, il “Cristo Portacroce”.

Un inizio suggestivo per una giornata all’insegna del mototurismo, della storia e dell’arte, perché #youngtimercar 2024 è più di un semplice raduno di auto; è un viaggio nel tempo che riporta alla luce il fascino senza tempo delle vetture che hanno fatto la storia. Alle 11,20, le auto prenderanno il via verso il centro storico di Bassano Romano, dove saranno esposte in un’area riservata, permettendo ai visitatori di avvicinarsi e scoprire i dettagli di queste meraviglie su quattro ruote. Il pomeriggio sarà completato dalla premiazione delle auto partecipanti allo speciale concorso d’eleganza che vedrà assegnare il premio da una giuria d’eccezione composta dal Sindaco, Emanuele Maggi, dalla Delegata al Turismo di Bassano Tamara Sernacchioli, dal Parroco e da un rappresentante della Dmo Borghi etruschi. «Bassano Romano vi aspetta, domenica 18 maggio, a braccia aperte per condividere bellezza, socialità e passione per le auto d’epoca e per un territorio veramente tutto da scoprire», fanno sapere gli organizzatori la Dmo Borghi etruschi e l’Associazione Autonostalgie. Tutti i partecipanti potranno facilmente scoprire che Bassano Romano offre ai suoi visitatori la possibilità di esplorare le chiese e il monastero di San Vincenzo, di godersi un pranzo tipico e di passeggiare nella Faggeta, un’oasi naturale a pochi minuti dal centro.L’evento Young timer car 2024 è libero e gratuito e rappresenta una bellissima opportunità per vivere una giornata indimenticabile in uno dei borghi più affascinanti d’Italia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA