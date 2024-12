S. MARINELLA - Quasi un centinaio di persone hanno preso parte giovedì sera all’appuntamento organizzato dall’assessorato alla Cultura e dalla biblioteca civica previsto nel programma Santa Marinella Estate Cultura. Ad attirare l’attenzione è stato l’incontro con Loredana Lipperini, nota giornalista e scrittrice, accompagnata nei dialoghi da Barbara Piccolo, socia della libreria Tuba di Roma e Cristina Perini, direttrice della biblioteca. La giornalista e conduttrice radiofonica ha parlato dell’importanza delle parole e della scrittura, con riferimento ad una delle autrici e attiviste più amate e da poco scomparsa, Michela Murgia, con la quale condivise la scrittura del libro “L’ho uccisa perché l’amavo. Falso!” “Lo sguardo sulle scrittrici del mondo” è il titolo del progetto presentato al pubblico della Casina Trincia, nato per dare visibilità alle donne e promuovere i talenti delle protagoniste femminili della letteratura contemporanea. Presenti all’incontro, oltre all’assessore Gino Vinaccia, che ha portato i saluti del sindaco Pietro Tidei, i consiglieri Paola Fratarcangeli, Alessio Manuelli, Clelia Di Liello e la neoconsigliera del Comune di Civitavecchia Valentina Di Gennaro. “La nostra biblioteca civica è parte del sistema bibliotecario ceratano sabatino che ha abbracciato il progetto della Libreria Tuba, la nota libreria romana che dedica il suo spazio alla lotta contro le discriminazioni di genere e si propone di dare voce alle parole e ai desideri delle donne - ha spiegato l’assessore alla cultura Gino Vinaccia- ed è proprio dell’importanza delle parole che la giornalista e scrittrice Loredana Lipperini ha voluto parlare durante l’incontro. Il senso delle parole e la voce delle donne, che Aristotele stesso apostrofava come “prova di inclinazione malvagie”, dando origine ad una lunga storia di preconcetti e pregiudizi che nel corso di secoli di storia hanno trovato spazio nel mondo intellettuale e nella società civile”. Il programma dell’assessorato alla cultura, che alterna conferenze, incontri con gli autori e serate di intrattenimento di vario genere, prosegue con esibizioni musicali di band locali e musicisti del territorio. Il 17 luglio, nella splendida cornice di Caccia Riserva, in via della Libertà, sarà la volta delle danze e musiche andalusiane, con la famosa scuola di flamenco di Lisa Flores e lo spettacolo della Compagnia Flamenco Flores - Tablao Itinerante.