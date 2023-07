BOLSENA – Lo scrittore Luis Contenebra sarà ospite della rassegna “Un’estate di libri”. Il 26 luglio alle 18,30 al bar del Porto in piazza Dante Aligheri, in riva al lago di Bolsena, l’autore presenterà il romanzo storico “L’affondamento della Marie La Cordelière”, edito da Effigi (2023), sul naufragio del celebre vascello “Marie La Cordelière” avvenuto il 10 agosto del 1512 in seguito ad una tragica esplosione che coinvolse anche l’ammiraglia inglese “HMS Régent”, in cui morirono circa duemilacinquecento persone.

La vicenda viene raccontata da Lorenzo, giovane garzone che lavora alla ristrutturazione della Rocca Albornoz di Montefiascone per conto di Papa Giulio II. Qui riceve le attenzioni del vescovo vicario Alessandro Farnese diventandone l’amante: un vescovino. Dopo aver scoperto verità inquietanti, il ragazzo viene allontanato in tutta fretta ed entra a far parte della compagnia d’Arme Fiora dei Liberi nella capitale del ducato di Castro, per poi essere imbarcato come balestriere sul vascello da guerra Franco-Bretone più grande del mondo: la “Marie La Cordelière“.

Arrivati sulle coste bretoni, a Capo Saint-Matieu, mentre l’equipaggio si prepara per la festa di San Lorenzo, gli inglesi decidono di attaccare. La battaglia è drammatica. In un crescendo di tensione, quando ormai la disfatta sembra inevitabile, il comandate Hervé de Porsmoguer, passato alla storia come eroe, prende una decisione fatale, pronunciando la celebre frase: “Nous allons fêter saint Laurent qui périt par le feu! (Stiamo per festeggiare San Lorenzo, che morì col fuoco)”. Scrittore con all’attivo numerosi libri, tra cui “L’isola di Maria Maddalena”, “L’assedio di Rofalco”, “Il mistero di Poggio Buco”, “Il Calice di Amalasunta”, “Discesa ad Agarthi”, pubblicati da Effigi Edizioni, Contenebra è nato a Marta dove vive. Autore di varie pubblicazioni su diverse testate giornalistiche, si definisce “un pescatore di storie e di pesci”, che naviga con la sua barca e le sue reti sulle acque del lago di Bolsena. La rassegna “Un’estate di libri” è organizzata dalla Pro loco Bolsena, con il patrocinio del Centro Sviluppo Bolsena e il Lago.