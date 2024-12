CIVITAVECCHIA – “Lo scrittore, il libro, il lettore”. Civitavecchia diventa per tre giorni capitale della cultura e della lettura, grazie ad un evento di ampio respiro organizzato dalla FUIS - Federazione Unitaria Italiana Scrittori e dalla Bertoni Editore e in programma da giovedì a domenica al teatro della Fondazione Ca.Ri.Civ. Gino Saladini e Anthony Caruana l’hanno definita un’occasione importante per Civitavecchia, un festival che può diventare un punto di riferimento, un appuntamento fisso da ripetere ogni anno, mettendo in campo qualità e professionalità.

I COMMENTI «Avremo più di 100 scrittori - ha spiegato Saladini - 25 case editrici di livello nazionale, lettori del territorio e scrittori locali, spettacoli di teatro canzone e poeti a braccio: tre giorni di cultura che non annoia ma piace e diverte». Un prodotto nuovo che vuole farsi strada in un territorio piuttosto fertile dal punto di vista culturale. A sostenerlo la Fondazione Ca.Ri.Civ. con la presidente Gabriella Sarracco fiduciosa del fatto che possa affermarsi come un’iniziativa di riferimento per tutto il territorio. «È davvero un’occasione straordinaria - ha commentato - ospitare un festival del libro del genere in città».

IL PROGRAMMA DI VENERDÌ Alle 15:30 apertura del Festival: Natale Antonio Rossi, (Presidente FUIS), Gabriella Saracco, (Presidente Fondazione CaRiCiv), Simona Galizia, (Assessore alla Cultura del Comune di Civitavecchia), Jean Luc Bertoni, (Dir. Aristico), Mauro Garbuglia (Pres. EDIMARCA), Elena Costa (Pres. Ass. Editori Abruzzo), Anna Silvia Angelini (Pres. AIDE), Brunella Franceschini (Femminile Plurale), Carolette Villotti (Arcus), Maestro Dario Feoli (Dir. Banda Ponchielli), Domenico Di Giorgio (Pres. Ass. Forte Festival), Rita Busato (Pres. Unione Musicale Civitavecchiese), Maestro Francesco Davia (Dir. Banda Puccini). Moderano: Gino Saladini, Anthony Caruana. Alle 16 “Mio padre Little Tony” di Cristiana Ciacci e Teresa Giulietti. Dialogherà con Cristiana Ciacci, Rita Busato. Alle 16:30 presentazione del premio letterario Allumiere Femminile plurale: interverrà Brunella Franceschini, del gruppo Femminile Plurale. Alle 17 “Viaggio nella memoria” di Marina Marucci e Gabriella Ramoni. Dialogherà con l'autore Francesca Patti (Prospettiva Editrice). Alle 18 “Non mi ricordo una Mazza” di Gianni Mazza. Dialogheranno con l'autore Caterina Battilocchio, Gino Saladini. Come iniziative collaterali alle 19 l’associazione musicale Amilcare Ponchielli sarà alla chiesa San Giovanni di Dio di piazza Calamatta. Alle 19 sarà presentato “Legate da un sottile filo rosso” di Anna Silvia Angelini: dialogherà con l'autrice Ombretta del Monte. Alle 19,30 Progetto 4/Musica Jazz. Gino Fedeli, flicorno Anthony Caruana, chitarra, Massimo Pelo, basso Matteo Agozzino, batteri.

IL PROGRAMMA DI SABATO ore 10 “La meteora? Mario Draghi” di Guido Barlozzetti. Dialogheranno con l'autore il prof. Mario Camilletti e gli alunni del Liceo Galilei di Civitavecchia

ore 11 Incontro con gli autori Fabio Bo, TI PROMETTO IL GIRO DEL MONDO, Giovanni Montini, CUORE SERPENTE

Dialoga con gli autori Roberto Fiorentini

ore 11:30 Incontro con gli autori Diletta Cappannini, TUTTI CONTRO TUTTI, Amneris Marcucci, MARIA DELL'ISOLA, Bruna Manzoni, LEGAMI AL BUIO. Modera Mariangela Taccone

ore 12:00 Incontro con gli autori Andrea Parafioriti, COME LA MEMORIA DEL PESCE ROSSO, Giordano Vezzani, I GUARDIANI DELLA CASA DELL’ELICRISO. Dialogherà con gli autori Francesco Dorazi

(Agente letterario)

ore 12.30 IERI, OGGI E… di Alessio Scancella poesie e riflessioni (Costa Edizioni)

ore 15:00 Reading poetico con Dieltta Cappanni, Furio Durando, Sara Orsetti. Interverranno le scrittrici Clarisse Shiller, MADRE vs MATRIX e Maggie S. lorelli, HIBRYS. Modera Ciro Cianni

ore 15.30 LOIL di Tania Santurbano (Costa Edizioni)

ore 16:30 IL VIAGGIO DI NAUSICA Una giovane donna scopre il suo mondo interiore di Modica Morganti Modera Mauro Garbuglia (Edizioni Nisroch)

ore 17:00 AUTORI A KM ZERO Moderano Anthony Caruana, Viviana Picchiarelli, Gino Saladini. Saluto di Natale Antonio Rossi, Presidente FUIS

Autori presenti" Emanuele Apice , “Autentico inizio” Silvia Aprile , “L’affascina negli occhi” Giuseppe Baccarelli, “Sinfonia senza nome”

Ernesto Berretti, “La giostra dei pellicani” Alessandro Bisozzi, “Cayenne”, Giuseppe Bomboi, “Vita senz’anima”, Mario Camilletti, “Quando tornano i sogni”, Simone Angelo Cannatà, “Volevo essere Mogol”, Michele Capitani, “Storia del nostro nascondino” Danilo Catalani, “La partita di Ypres”, Ombretta Del Monte, “Diario d’artista”, Stefano Girardi, “Thalia, il ritorno del vento”, Eleonor B. Alexander, “Fiore di Rovo”, Paola Liberatori, “Eppure Non cercava me”, Bruno Pronunzio, “Sindrome assassina”, Manuela Sileoni Ciantia, “Persone interrotte”, Maurizio Spreghini, “Due anime inseparabili”

Paolo Tagliaferri, “Brucia Banzai".

Sabato 24 febbraio 2024 - 21:15 ARCUS - Piazza Aurelio Saffi 34 PPP - L'ultima notte di Pasolini Gino Saladini, voce narrante, Anthony Caruana, voce narrante-chitarra, Francesco Di Iorio, chitarra e voce

IL PROGRAMMA DI DOMENICA ore 10:00 Apertura poetica con Furio Durando, Linda Lucidi Incontro con l'autrice Stefania Jade Trucchi, IL LADRO DI FIORI Modera Gianluca Cianetti

10:45 Presentazione del libro ASSALTO ALLA COLLINA di Nicola Bottiglieri dialogheràcon l'autore Natale Antonio Rossi

11:00 Presentazione della collana SCHEGGE Autori presenti: Mario Cordova, GLI UCCELLI NON HANNO VERTIGINI, Mariarosaria D’Andria, ANIMA NERA, Antonio Fiore, LA PORTA DI ESCULAPIO, Mario Forenza, LA LUNA DEL SABBA, Marco Rinaldi, PAQUITO E LA YUMA, Nunzia Torello, LA CURA DELL'INVISIBILE, Paola Persia, AMARE L'INVISIBILE, Michael Sozzi, LA COMPLICANZA. Modera Anthony Caruana. Presente il fotografo della collana Davide Marrollo

12:30 L'ABITO DELLA FESTA di Anthony Caruana dialogherà con l'autore Gino Saladini

15:00 NARRATIVA AL FEMMINILE Camilla Bianchini , CALL BACK, Patrizia Calamia , STALA 366, Eliana Tribalto, I VOLONTARI DELL'ALFABETO. Modera Furio Durando Apertura poetica di Enrico Passeri e Marcello Soro

15:30 URBANA di Vincenza Salvatore Interverrà il cantautore Claudio Zilli Letture di Francesca Lollobrigida e Alessandro Vittucci

16:00 Presentazione della collana IRA Roberto Frazzetta, LA STRADA NON ASPETTA, Franco Limardi, TUTTEE PARTI DEL MONDO. Dialogherà con gli autori Patrizia Calamia

17:00 LA CROTIGIANA SCANDALOSA di Gianfranco Sassu dialogherà con Francesca Patti (Prospettiva editrice)

18:00 PREMIAZIONE "LO SCRITTORE, IL LIBRO, IL LETTORE"

Chiusura BANDA PUCCINI Diretta dal maestro Francesco Davia

In contemporanea FORTE! FESTIVAL Piazza Aurelio Saffi, 37 Civitavecchia - Roma. Ore 15:00 80X100 Forte! Festival. Ore 16:00 Rassegna di poesia dialettale a cura dell'APA (Associazione Poeti Allumiere). Ore 17:00 DI MARE E DI MEMORIA Poesie in versi liberi, 1976-2022 di Furio Durando. Ore 17:30 LA QUARTA LUNA di Fabio Angeloni

©RIPRODUZIONE RISERVATA