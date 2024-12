CIVITAVECCHIA – Avrà un sapore giuridico civitavecchiese il nuovo legal drama in sei episodi prodotto da Sky Studios e Fabula Pictures e tratto da “Perdenti. La prima indagine dell’avvocato Ligas” di Gianluca Ferraris (edito da Piemme) la cui uscita è stata annunciata nei giorni scorsi. La serie si chiamerà appunto “Ligas” e l’avvocato milanese interpretato dall’attore Luca Argentero – che messo da parte il camice di Doc è pronto ad indossare la toga – potrà infatti contare sulla consulenza legale del professionista del foro di Civitavecchia, l’avvocato Paolo Tagliaferri, chiamato a ricoprire l’incarico anche in virtù dei suoi lavori narrativi.

LA COLLABORAZIONE Una serie di coincidenze e conoscenze, una frequentazione a Santa Marinella con uno degli sceneggiatori, Matteo Bozzi, e poi l’occasione da prendere al volo, per mettersi in gioco e sperimentare un settore completamente nuovo.

Così, quando la produzione si è messa alla ricerca di un consulente giuridico per la nuova sere, è stato proposto il nome di Tagliaferri «e dopo il colloquio con il responsabile esecutivo Diego Malara – ha spiegato – ho accettato molto volentieri l’incarico. È stata un’esperienza coinvolgente e stimolante, a contatto con sceneggiatori davvero bravi che hanno saputo adattare al meglio il bel romanzo di Ferraris. Mi sono stati inviati i soggetti ed ho mandato le mie osservazioni; su queste abbiamo poi ragionato in una lunga riunione con gli sceneggiatori. È stata la volta poi delle sceneggiature, per consigli giuridici, suggerimenti ed eventuali cambiamenti che però, mi hanno spiegato, vanno comunque rapportati alle esigenze sceniche e narrative».

Sicuramente un’esperienza entusiasmante e divertente per l’avvocato Tagliaferri: «Il feedback è stato davvero positivo – ha aggiunto – e questo mi rende orgoglioso». Sull’uscita della serie, annunciata nei giorni scorsi da Sky, non c’è ancora una data ufficiale.

LA SERIE La serie è un procedurale diretto da Fabio Paladini e scritto da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza, Francesco Tosco. Luca Argentero sarà appunto l’avvocato Lorenzo Ligas, il penalista più geniale, controverso, imprevedibile e affascinante di tutta Milano. L’uomo che tutti vorrebbero essere, e che tutte vorrebbero conquistare. Ma quando Ligas viene licenziato dal suo prestigioso studio, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere, tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo. Insieme a Marta, giovane praticante piena di ideali, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza per tornare al centro della scena. Perché tutti sono innocenti fino a prova contraria, e meritano la miglior difesa possibile. La sua.

IL PERSONAGGIO «Ligas è un personaggio molto interessante, a metà tra il Mickey Haller di Lincoln Lawyer e Hank Moody di Californication, e con quel senso morale che caratterizza l’avvocato Billy McBride interpretato da Billy Bob Thornton in Goliath» ha concluso l’avvocato Tagliaferri, invitando a non perdersi la serie.

