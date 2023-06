CIVITAVECCHIA – Torna la rassegna letteraria dell’estate civitavecchiese “Libri con le stelle” edizione 2023. Si tratta della quarta edizione dell’evento estivo organizzato dall’associazione culturale Book Faces con il contributo della Fondazione Cariciv e di altri sponsor. Quest’anno gli ospiti saranno cinque e tutti gli appuntamenti si terranno presso il giardino del teatro della Fondazione a piazza Verdi.

Come ha spiegato il presidente di Book Faces si parte il 16 giugno con Marco Pastonesi che parlerà del suo libro “Con il cuore nel fango, l’epica del ciclismo nella storia del Cobra” che narra della storica impresa di Sonny Colbrelli alla Parigi-Roubaix, la corsa più aspra del ciclismo internazionale.

Il 7 luglio è la volta di Stefano Vicario con “Il re degli stracci. La prima indagine di un invisibile”. Vicario «è – ha detto Salomone - regista e sceneggiatore, figlio di Rossana Podestà, ed è specializzato in fiction e programmi Tv di ogni genere. È stato anche regista di sei o sette edizioni del festival di Sanremo». Il 21 luglio è la volta di Carme Verde con “Una minima infelicità”, libro inserito tra i 12 finalisti del Premio Strega. Il 4 agosto tocca a Gabriella Genisi, autrice di Lolita Lobosco, che uscirà a giorni con “L’angelo di Castelforte” un altro libro con una protagonista femminile in odore di fiction Rai. Chiude la rassegna Diego Zandel con “Eredità Colpevole”. Uno scrittore che è un’autorità nel campo della letteratura che torna a scrivere noir con la casa editrice Poland.

«La caratteristica – continua Salomone - della nostra rassegna è di non essere di genere, ci piace fare varietà e offrire alle persone romanzi che possano interessare tutti». Il vice presidente della Fondazione Cariciv Valentino Carluccio ha aggiunto: «Questi appuntamenti ormai sono una costante molto importante e noi come Fondazione siamo ben lieti di sostenere questi progetti perché per noi cultura e sociale sono due settori da sostenere e privilegiare».

Il presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco ha aggiunto: «Come ogni anno ho accolto la proposta, quest'anno il fatto che si terrà presso il giardino della fondazione porta l’evento ad un livello di salotto letterario, intimo, che avvolge il pubblico e coloro che parleranno. È bellissimo vivere queste presentazioni all'aperto. Tutti autori di livello e stimolanti. Cultura e sociale, entrambi sono strettamente legati perché attraverso cultura si fa istruzione, educazione. Non è facile raggiungere i giovani, è una cosa molto difficile».

L’associazione sta già lavorando alla prossima edizione, pensando anche a ospiti che possano, appunto, attirare ragazzi e ragazze avvicinandoli al mondo della letteratura di ogni genere.

Ogni evento sarà alle 19, saranno disponibili cinquanta sedute ad ingresso libero. Al giardino si accede da viale della Vittoria 51.

