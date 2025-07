TARQUINIA - C’è il grande tema dell’accesso, della trasmissione e della conservazione della cultura nel nuovo romanzo di Alberto Patelli Nabiha - dall’Oriente, oltre il deserto, al di là del mare (deiMerangoli editrice). Ma ci sono anche la denuncia del malaffare italiano e l’omaggio a quanti, volontari delle associazioni umanitarie, operatori culturali e operai in pensione con forte senso civico si adoperano, in contesti sociali diversi e differenti latitudini, per fare della cultura un vessillo che unisce i popoli e li salva dall’odio e dalla barbarie.

Artista romano pluripremiato per la sua attività di attore di cinema e di fiction (l’ultimo, nel 2023, e il “Premio Internazionale Vincenzo Crocitti” alla carriera come autore e attore), nonché come sceneggiatore di testi teatrali, Patelli presenterà la sua nuova opera letteraria giovedì 31 luglio, alle 18, a Marina Velca, presso la Torre del Sole Hotel & Resort, nell’ambito della rassegna “Librando”.

Con l’autore dialogherà Luca Gufi, bibliotecario, dirigente del settore cultura del Comune di Tarquinia, e interverrà Emilia Cento, archivista. Ed è proprio la salvaguardia degli archivi storici, in una città che ospita uno dei più belli e preziosi del Lazio, ad accomunare il romanzo e il contesto nel quale verrà presentato.

«Il nostro impegno per valorizzare l’archivio storico comunale richiama la trama del romanzo di Alberto Patelli, dove un archivio viene salvato da chi ne riconosce il valore – dichiara l’assessora comunale Monica Calzolari, con delega all’Archivio storico –. La tutela della memoria storica è un atto etico e politico: gli archivi garantiscono infatti l’accesso alle fonti primarie. Nonostante le difficoltà legate alla carenza di personale, abbiamo deciso di mantenere aperto il nostro archivio tre giorni a settimana. Inoltre, verranno censiti, riordinati e digitalizzati i documenti prodotti dal secondo dopoguerra. Questo intervento andrà ad arricchire la struttura, che conserva documenti di grande valore, come la "Margarita Cornetana", un codice membranaceo del XIII secolo».

Patelli, che scrive per il teatro dal 1972, è membro del Centro nazionale di drammaturgia italiana contemporanea. Ha lavorato, tra gli altri, con Gigi Proietti, e ha recitato in film e fiction fra le quali Don Matteo, Il Maresciallo Rocca, Romanzo criminale e Rocco Schiavone. In Nabiha, dal nome della protagonista, ha tessuto una trama che si muove tra il giallo e il romanzo corale. La rassegna “Librando”, iniziativa dell’assessorato ai Beni culturali del Comune di Tarquinia, vuole portare la lettura a tutti i cittadini anche al di fuori dagli spazi istituzionali.

La manifestazione vede la collaborazione della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, di Unicoop Tirreno e della libreria caffè La Vita Nova, delle associazioni Semi di Pace odv e La Lextra, degli stabilimenti balneari Tibidabo e Torre del Sole. Queste realtà, con l’amministrazione comunale, hanno sottoscritto il “Patto comunale per la lettura”, promosso dal “Centro per il libro e la lettura” nell’ambito del progetto “Città che legge”.

