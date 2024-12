CANINO - Torna per la seconda edizione “Extra teatro festival”, ideato e organizzato da Anonima teatri, sostenuto dalla regione Lazio e dal comune di Canino e in collaborazione della Direzione regionale musei del Lazio.

Attraverso lo spettacolo dal vivo, il festival multidisciplinare si propone di rilanciare il patrimonio culturale della nostra regione, in particolare della Tuscia, con attenzione al territorio del comune di Canino e al parco archeologico di Vulci, noto come la porta del Lazio. L’obiettivo è promuovere un luogo situato tra il mare e le colline, caratterizzato da un enorme potenziale turistico e un valore storico incommensurabile. Il titolo “Extra” riprende e “cita” il prodotto su cui si basa gran parte dell’economia locale intorno al parco archeologico, ovvero L’olio di Canino Dop, un nome, un titolo che possa coniugare territorio, cultura, turismo ed economia. Il programma ideato e diretto da Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo, si svilupperà tra marzo e giugno 2024 con 17 spettacoli dal vivo, multidisciplinari, dedicati alla cittadinanza, ai bambini e alle famiglie, ai professionisti dello spettacolo e ai turisti, in grado di animare la vita culturale e sociale della comunità locale e di rappresentare un richiamo per fruitori esterni, per far quindi scoprire (o ri-scoprire) i luoghi e il ricco patrimonio artistico e culturale: il teatro comunale Luciano Bonaparte, il Museo Archeologico di Vulci – Castello dell’Abbadia, Parco dell’Arancera ePiazza Valentini. Gli spettacoli, dal carattere innovativo per poetica e messa in scena, si declinano in diversi linguaggi delle discipline artistiche, spaziando tra prosa, narrazione, musica, danza e nuovo circo, contribuendo così alla diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo. Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Lazio e del comune di Canino ed in collaborazione con la Direzione regionale musei del Lazio. Il progetto si avvale inoltre della collaborazione di Twain centro produzione danza. Il festival prende avvio sabato 23 marzo al teatro comunale con la commedia “Cuoro – Inciampi per sentimenti altissimi” di e con Gioia Salvatori, in cui la protagonista, immersa in un giardino immaginario, esplora desideri, amori e disillusioni, componendo un girotondo festoso nell’accettazione di sé e degli altri. Continua all’aperto in piazza Valentini sabato 6 e domenica 7 aprile con tre eventi per famiglie, lo spettacolo di circo “Colpi di Toss” di Alessio Cinquepalle Paolelli e a seguire l’ironico e poetico spettacolo di magia contemporanea “Mago o non m’Ago” di e con Fil, e infine, trampolieri, percussioni, danze e racconti con lo spettacolo “Il circo magico” del Teatro Potlach.

Si prosegue con altri cinque appuntamenti a teatro tra aprile e maggio, giovedì 18 aprile la Compagnia Petrillo Danza presenta uno spettacolo – inno alla resistenza e al coraggio con “Don Quijote”; sabato 27 aprile due appuntamenti: “Frammenti”, ispirato al brevissimo racconto di Frederick Brown, con Twain physical dance theatre e la commedia “Il Malato Immaginario” di Catalyst; infine sabato 4 maggio assisteremo ad un’affascinante fusione di arte e matematica con “Convolved” di Loris Petrillo ed a seguire “Isabel – tratto da una storia vera” di Anonima Teatri, dove scopriamo la cruda storia di una giovane donna alla ricerca della sua vera identità. Sabato 18 maggio nella splendida cornice del museo Archelogico di Vulci – castello dell’Abbadia andranno in scena “Memorie dal sottosuolo”, tratto dal romanzo di Dostoevskij di Margine operativo in coproduzione con Twain, e “Duo D’Archi”, spettacolo musicale con il violoncellista Houman Vaziri.

Sabato 25 maggio un’armonia di emozioni si diffonderà in Piazza Valentini con “Concerto per violino solo” di e con Tullia Romagnoli, seguito dallo spettacolo di stand-up comedy “Fringo” di e con Xhuliano Dule.

Da giugno per due sabati di seguito il festival si sposta all’aperto: sabato primo giugno si torna al museo Archelogico di Vulci – castello dell’Abbadia con la coinvolgente performance “Alice al contrario” di Twain physical dance theatre ispirata al celebre libro “Alice nel paese delle Meraviglie”; a seguire nell’atmosfera avvolgente delle cuffie Silent System, si esplorerà il rapporto tra arte, genio e identità umana con lo spettacolo multimediale “Donna che nuota sott’acqua”, focalizzato sulla figura di Arturo Martini.

Il programma si chiude sabato 8 giugno al Parco dell’Arancera con due imperdibili appuntamenti accompagnati da un aperitivo a cura di bar autolavaggio Mustang garage: lo spettacolo di circo “Asganauei” di e con Cinquepalle e Svenka e, a seguire, una coinvolgente esperienza musicale intitolata “Nel blu dipinto di blues”, che ripercorre la storia del blues e di diversi cantautori italiani, a cura di Clama cults.

