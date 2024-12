RONCIGLIONE – L’Europa dei Territori fa tappa a Ronciglione. Mario Abbruzzese e Cinzia Bonfrisco saranno in città domani alle 20 al Ristorante Fiorò per incontrare amministratori e sostenitori. Anche a due passi dal Lago di Vico, in provincia di Viterbo, tanti gli ospiti del tour che ha già radunato nelle ultime settimane migliaia di persone.

Ci saranno Fabrizio Casano, Coordinatore Lega Ronciglione, Andrea Micci, Coordinatore provinciale Lega di Viterbo, Elisa Cepparotti, Coordinatrice Lega Città di Viterbo, Giovanni Congedi, rappresentante della Lega giovani.

Le conclusioni saranno affidate proprio a Cinzia Bonfrisco e Mario Abbruzzese. Coordinerà i lavori Pietro Lazzarone, vicecoordinatore Lega Ronciglione.

«Il mio impegno fondamentale – ha detto Mario Abbruzzese – è quello di riuscire a rendere l’Europa più vicina a voi, ai sindaci, agli amministratori locali e a tutti i cittadini. È essenziale promuovere un dialogo più stretto e costruttivo, affinché le vostre voci siano ascoltate e rappresentate a livello europeo. Insieme possiamo collaborare per affrontare le sfide che influenzano direttamente quotidianità e creare occasioni di crescita per tutto il territorio». «Il mio impegno - ha proseguito - è quello di agire come ponte tra l’Unione Europea e i territori, garantendo che le preoccupazioni e bisogni di famiglie e imprese siano al centro delle decisioni prese a Bruxelles. È attraverso la collaborazione e l’ascolto reciproco che possiamo costruire un’Europa più inclusiva, partecipativa e vicina alle esigenze di ognuno di tutti», ha concluso Mario Abbruzzese.

