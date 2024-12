MONTEFIASCONE - Est Film Festival cresce e diventa EFF/Lago di Bolsena. Questa l’importante novità del 2024 che vede la storica manifestazione, da diciotto anni a Montefiascone, coinvolgere anche i comuni di Bolsena, Capodimonte e Marta. Un circuito unico per collegare diverse attività di cultura cinematografica e fissare il centro dell’attenzione su un attrattore straordinario come il lago di Bolsena. «Abbiamo sentito l’esigenza di crescere, di andare oltre all’esperienza maturata in questi anni per lavorare su una prospettiva di territorio più larga – dichiara il direttore Glauco Almonte -. Mettiamo al centro il lago, come identità unica e straordinaria, e il cinema come occasione di incontro, di scambio e di promozione del territorio attraverso un’offerta culturale specifica e qualificata. EFF/Lago di Bolsena ha come obiettivo la valorizzazione di questa area vasta del Viterbese, con un importante potenziale di sviluppo turistico e punta a contribuire al dialogo, allo scambio e alla costruzione di una progettualità unica tra i comuni del lago. L’obiettivo che ci poniamo è di fare sempre meglio e di andare a coinvolgere tutti i paesi dell’area». Alla base c’è la volontà di fare rete e sviluppare sinergie superando tante piccole dimensioni e costruire insieme un progetto più strutturato, forte e capace di incidere nell’offerta culturale e promozione della zona del lago di Bolsena. L’attività di Est Film Festival sarà concentrata in estate per quanto riguarda iniziative ed eventi in piazza nei comuni della rete. Durante tutto l’anno sarà portato avanti un lavoro di formazione, coinvolgendo le scuole del territorio, e prodotti eventi cinematografici. Il progetto prevede una comunicazione integrata e condivisa degli eventi legati al cinema, alcuni presenti da molti anni nei paesi del lago, altri più giovani, con al centro l’esperienza quasi ventennale di Est Film Festival, la più importante manifestazione cinematografica del territorio. A fare da punto di riferimento il sito www.estfilmfestival.it, dove a ogni città coinvolta è dedicata una pagina sempre aggiornata con gli eventi svolti e prossimi allo svolgimento, informazioni logistiche, foto e video. Attraverso una newsletter mensile verrà comunicato lo sviluppo del progetto e tutto ciò che ruota attorno alle attività cinematografiche in questo territorio, con approfondimenti sugli eventi, interviste, opinioni, segnalazioni cinematografiche e contenuti inediti. EFF/Lago di Bolsena è sempre aggiornato sul sito ufficiale www.estfilmfestival.it, sulle pagine Instagram e Facebook e presso gli uffici turistici del territorio.

