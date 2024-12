NEPI - Sabato 6 aprile, alle ore 16,30, si aprirà la mostra d’arte internazionale contemporanea “L’Antico e il Moderno, l’Arte nei secoli”, realizzata da “Mega Art web Gallery” in collaborazione con il comune di Nepi e il Museo Civico di Nepi. L’esposizione si propone di mettere a confronto l’arte antica, in questo caso i reperti archeologici del periodo falisco e romano conservati nel museo, con le creazioni di artisti contemporanei. Le prime forme d’arte nascono con obiettivi pratici, magico-religiosi, e in esse, più che il senso artistico, traspare l’abilità tecnica di chi le ha realizzate. È con la civiltà greca che cambia tutto: da questo mondo, non a caso, ci provengono i primi nomi, le identità di coloro che hanno creato l’opera.

L’amore per l’arte dai Greci passò ai Romani portando alla creazione di un enorme patrimonio culturale che, nei secoli a venire, costituirà un punto di riferimento per gli artisti. La sua influenza troverà la più tardiva espressione, nella seconda metà del ‘700, nel Neoclassicismo. Dall’800 in poi la visione dell’artista manifesta un forte cambiamento che riflette la volontà di rompere gli schemi precedenti e di rappresentare l’esistente ponendo l’accento, di volta in volta, sui sentimenti, sull’interiorità, sull’analisi delle forme, ecc. L’arte contemporanea si presenta, quindi, molto diversa da quella antica, ma non è possibile immaginarla a sé stante; piuttosto si può pensare che le forme espressive contemporanee siano il risultato di un lungo percorso creativo. C’è, quindi, un filo che lega l’arte antica a quella contemporanea. La mostra “L’Antico e il Moderno, l’Arte nei secoli” costituisce, da questo punto di vista, un esercizio stimolante e anche un modo per far dialogare e far conoscere l’arte a un pubblico solitamente attratto solo da aspetti specifici di essa.

