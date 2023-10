LADISPOLI - Il Comune ladispolano rende omaggio a Totò. Appuntamento il 31 ottobre nell'aula consiliare. Presente anche la nipote, Elena Anticoli De Curtis. "Totò, l'Uomo oltre la maschera" è il titolo dello spettacolo teatrale multimediale ideato dall'attore e regista Agostino De Angelis, promosso dal comune di Ladispoli e voluto fortemente dal sindaco Alessandro Grando, patrocinato dalla Regione Lazio e organizzato dall'associazione culturale ArchéoTheatron e dall'Academy for Theatre, Cinema and Cultural Heritage. La città di Ladispoli ha scelto di rendere omaggio al grande personaggio e artista italiano del panorama teatrale e cinematografico del ‘900, il Principe Antonio De Curtis in arte Totò, in quanto nel proprio territorio a partire dagli anni ’50 si sono trasferiti comunità di pescatori provenienti dal territorio campano e che ancora oggi fanno parte integrante della comunità ladispolana. Un percorso nel mondo di Totò, un uomo con una sensibilità e una nobiltà d'animo elevate; quindi sarà soprattutto un omaggio all'uomo, anche attraverso le sue Poesie e liriche, pubblicate in una raccolta completa nel libro “Totò, il Principe Poeta” scritto dalla nipote e che sarà possibile acquistare con firma copie durante la presentazione dell’evento. Lo spettacolo, in cui Agostino De Angelis, oltre che nella veste di attore dialogherà con Elena Anticoli De Curtis sulle storie e aneddoti del nonno nella vita privata e professionale, vedrà momenti cantati dal tenore Fabio Andreotti con l’accompagnamento musicale al pianoforte di Rosalba Lapresentazione, la proiezione di immagini e filmati, l’interpretazione di testi e poesie di Gabriele Campagna, Samira Ercolani e degli allievi del Corso di Cinema Santa Marinella Viva di Sonia Signoracci, Monia Marchi, Giacomo Costanzo, Riccardo Frontoni, Andrea Vella, Riccardo Dominici, Nerina Piras e Filippo Soracco. Fotografia di Biagio Tamarazzo. Interverranno l’attore Kaspar Capparoni che parlerà del mondo cinematografico e il maestro Massimo Bacci, docente al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, con una riflessione su due opere di Renzo Rossellini, "Canto di palude" e "Canti del Golfo di Napoli", che tanta ispirazione hanno avuto da questo territorio a nord di Roma. Appuntamento alle 20.30

