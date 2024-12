ALLUMIERE - La Biblioteca comunale di Allumiere apre le sue attività 2024 programmate grazie al contributo di Regione Lazio e all’impegno del Comune di Allumiere con i primi appuntamenti dei “Laboratori delle Storie”. Le attività, rivolte a bambini e bambine di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, porteranno i più piccoli lettori e lettrici ad esplorare il fantastico mondo delle fiabe e delle filastrocche attraverso la realizzazione di libricini, marionette, teatrini di carta e pagine tattili. La Dott.ssa Fernanda Pessolano sarà la nostra guida nel colorato e divertente universo della lettura, della manualità e delle parole ascoltate raccontate e giocate. I primi due laboratori sono in calendario per sabato 13 aprile 2024 presso la Sala ragazzi della Biblioteca Comunale dalle 15.30 con le attività del “Libro Tattile” per l’età 5-8 anni, e dalle 17.15 con il “Libro Magico” per la fascia di età 8-11 anni.

È possibile prenotare presso la Biblioteca negli orari di apertura, dal lunedì al sabato dalle 09.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30, oppure chiamando il numero 076696354 o, ancora, scrivendo alla mail biblioteca@comune.allumiere.rm.it . Sono in cantiere molti altri appuntamenti laboratoriali e attività per bambini e adulti durante il 2024. La Linea di intervento è realizzata con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Istituti similari, Ecomusei e Archivi- Piano annuale 2023, L.R. 24/2019 e la compartecipazione del Comune di Allumiere. Prosegue l'ampia attività di offerta culturale e didattica che l'amministrazione comunale in collaborazione con gli uffici, le associazioni e le professionalità esterne sta portando avanti per dare sempre più opportunità a tutti. Importante il sostegno della Regione Lazio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA