Si svolgerà domani sera alle ore 21 presso il teatro San Leonardo di Viterbo, una serata dedicata allo spettacolo e all’Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione provinciale di Viterbo.

Andrà in scena il primo spettacolo di fine corso del gruppo “Teatro Randagio”, guidato dall’attore viterbese Francesco Paolo Di Noto e dallo psicologo Mattia Alfieri.

“Un nuovo corso di teatro a Viterbo” che culmina con la prima messa in scena dal titolo “La Voce del Popolo”. Spettacolo tratto liberamente dal celebre capolavoro di Henrik Ibsen “Un Nemico del Popolo”. Il dottor Thomas Stockmann scopre che le acque della stazione termale della sua città sono contaminate. Vuole quindi avvisare la popolazione che per rimediare al danno saranno necessari costosi interventi di manutenzione e la chiusura temporanea dello stabilimento termale. La sindaca Stockmann, sorella del protagonista cercherà, con l’appoggio della città di boicottare questa scoperta in nome della salvaguardia delle casse comunali e dell’opinione pubblica.

Uno spettacolo ancora attuale che trova le giuste radici nella città in cui viene rappresentato, una critica e una sfida al cercare la propria forte individualità tra la massa, nel difendere le proprie idee a scapito della maggioranza.

«Uno spettacolo interamente dedicato ad Aism, è anche grazie ad iniziative come queste che la sezione provinciale può pianificare le diverse attività a supporto delle persone coinvolte nella Sclerosi Multipla, momenti come questi, contribuiscono a garantire una maggiore visibilità e prossimità affinché la sezione Aism possa davvero essere punto di riferimento su tutto il territorio», dichiara Franco Argiento, vicepresidente della sezione Aism di Viterbo.

