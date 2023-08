BOLSENA – Sul palco del BolsenArte Music Summer Festival arriva La Tresca. La folk band che affonda le sue radici tra l’Umbria e il Lazio sarà in concerto (ingresso gratuito) lunedì 14 agosto, alle 21,30, in piazza Dante Alighieri.

Ospite più volte nella cittadina in riva al lago vulcanico più grande d’Europa, La Tresca svolge un’intensa attività concertistica in Italia e in Europa: dalla Germania alla Svizzera, dall’Ungheria alla Macedonia, dall’Irlanda all’Olanda. Ha pubblicato cinque dischi in cui ha sviluppato un originale mix sonoro che spazia dal folk alla musica tradizionale della propria terra d’origine, fino a toccare il rock e il combat folk. La Tresca nasce nel 2000 dall’idea di alcuni amici che avevano pensato di formare un gruppo di musica folk. Dopo l’inizio caratterizzato soprattutto dalla rivisitazione di tradizionali più o meno standard, il gruppo ha cominciato subito a scrivere e comporre brani inediti, mettendo in evidenza la forte presenza di suoni e storie della propria terra: Orvieto, la Tuscia e il lago di Bolsena, un triangolo geografico che racchiude le origini dei componenti della band. La direzione artistica della rassegna è affidata al maestro Francesco Traversi. BolsenArte summer music festival è organizzato dal comune di Bolsena, assessorato alla cultura, con il patrocinio e il contributo del consiglio della regione Lazio e dell’associazione culturale Europa musica, del Fus – Mic – Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, nonché con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, del Gruppo Ist, di G Basaltite, Vimpex arredo urbano, Cpm Gestioni termiche spa, Icag srl, Il quadrifoglio – Società cooperativa sociale. Per tutte le informazioni è possibile chiamare allo 0761 799923 o scrivere all’email ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it.