CIVITAVECCHIA – Finalmente il 22 febbraio tornerà al prestigioso Teatro Traiano di Civitavecchia una delle opere più celebri di Giuseppe Verdi: La Traviata. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica lirica, che potranno vivere l’emozione di assistere alla messa in scena di un capolavoro intramontabile.

Lo spettacolo, prodotto dalla collaborazione di Maria Chiara Camponeschi e il Premio Fausto Ricci, è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Lazio, Città di Civitavecchia, Operaetruria, XXI Secolo Viterbo, Scuola musicale comunale di Viterbo, Touring Club Italiano, Le ali di Beatrice, Fondazione Carivit e Fantasia Flamenca.

La produzione vedrà sul podio il direttore musicale Giuseppe Maria Ceccarini, che guiderà l’orchestra in un’intensa e coinvolgente esecuzione. La regia, firmata da Davide Garattini Raimondi e la scenografia, a cura di Danilo Coppola, vedranno la partecipazione di un cast eccezionale, interprete di uno spettacolo che da sempre coinvolge le diverse generazioni di spettatori per la sua straordinaria musica e la trama intrisa di passione e di dramma. Un’orchestra di 35 elementi accompagnerà una scenografia animata dai protagonisti e da un coro, inseriti in una grandiosa ambientazione fedele alle atmosfere dell’epoca arricchita da preziosi costumi.

La Traviata sarà dunque un’occasione imperdibile per vivere l’opera in un teatro di grande tradizione come il Traiano. L’appuntamento è fissato alle ore 20:30. I biglietti sono già disponibili presso il botteghino del teatro oppure su https://www.ciaotickets.com/.