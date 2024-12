SANTA MARINELLA - La biblioteca comunale presenta oggi pomeriggio alle 17,30 il libro “Anno 2013” di Nerina Piras. L' autrice, presenta il suo romanzo dove percorre la tragedia dei figli "illegittimi" mettendo in evidenza le ingiustizie di questa condizione, l'anno 2013 verrà omologata la legge facendo giustizia. Organizzazione a cura dell'associazione culturale Santa Marinella Viva, presenta Andrea Vella. Leggeranno alcuni brani l'attore regista Agostino De Angelis, Filippo Soracco, Monia Marchi, Riccardo Frontoni e Sonia Signoracci. In questi giorni si è chiuso anche l’evento progettato dal SBCS “10 lettori vs 10 scrittori”, il gruppo di lettura equilibri, che ha finito di leggere il libro “L'altro nome” di Jon Fosse. Il gruppo, si è ritrovato a discutere intorno a quest'opera letteraria che è definita una vera e propria esperienza letteraria, un libro che parla di luce e ombre, che non smentisce la definizione dello scrittore stesso. Il libro è una luce dentro le tenebre, e la luce è alla base del racconto non racconto, il protagonista, pittore norvegese affermato, quando dipinge è alla ricerca della luce che soltanto le ombre dipinte bene, porteranno in primo piano, ma la luce per lui è anche il vettore che porta a Dio. Ogni lettore ha espresso le proprie sensazioni anche in relazione alla scrittura, faticosa nelle prime pagine perché con una interpunzione regolata solo dall'avverbio sì e dai verbi dire o pensare, ipnotica per il resto del viaggio tra le parole semplici, ripetute, a volte scontate ma che non rendono banale la lettura, anzi. La destrutturazione della prosa classica fa si che ci si possa immergere nella poesia delle emozioni più pure, senza retorica.

