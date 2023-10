SORIANO NEL CIMINO - Ogni anno migliore del precedente, la Sagra delle Castagne registra il sold out.

Una manifestazione che cresce e si arricchisce anno dopo anno. Eventi sempre più ricercati e di grande valore hanno impreziosito e caratterizzato la 56esima edizione della Sagra delle castagne.

Una rievocazione storica dove folclore, cultura, gastronomia, musica e arte si sono intrecciate per dare vita a giornate indimenticabili. Grandi e bambini: le iniziative della Sagra delle Castagne hanno coinvolto proprio tutti. Complice un autunno con temperature estive, l’edizione di quest’anno ha registrato un successo senza precedenti. Tutti gli eventi hanno infatti registrato il pienone, vedendo una grande partecipazione di pubblico proveniente anche da fuori in confini regionali.

«Una manifestazione che ha superato i confini regionali per attirare visitatori da ogni angolo d’Italia – commenta con soddisfazione il sindaco Roberto Camilli a nome di tutta l’amministrazione comunale -. Un impegno costante, che dura tutto l’anno, quello dell’ente Sagra delle Castagne. All’ente, ed in particolare al presidente Antonio Tempesta, vanno i più sentiti ringraziamenti».

«Un ringraziamento speciale – conclude il primo cittadino sorianese – va alle Contrade, al Cost ed alla ProLoco, ed a tutti coloro che hanno lavorato per rendere unica questa manifestazione. Un plauso alla Sam che in questi giorni di festa ha tenuto in ordine tutto centro storico, e ha operato un servizio navetta nelle giornate di maggior afflusso turistico, con una ottima riuscita».

©RIPRODUZIONE RISERVATA