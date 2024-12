SORIANO NEL CIMINO - Nell’intenso fine settimana appena concluso, caratterizzato dal corteo storico “Soriano e i suoi Rioni” e da Premio Nazionale Vojola d’Oro, la 57esima Sagra delle Castagne – grande manifestazione storico-rievocativa organizzata dall’Ente Sagra presieduto da Antonio Tempesta in stretta collaborazione con il comune e varie realtà locali – ha incluso un momento significativo: la sigla di un patto di amicizia con il comune di Paliano, sede dello storico Palio dell’Assunta e accomunata a Soriano dalle vicende della Duchessa di Paliano. Presenti i sindaci delle due città, Roberto Camilli e Domenico Alfierie i figuranti della contrada Santa Maria. «Ringraziamo il comune e gli amici di Paliano – commenta il presidente Tempesta – per essere stati presenti alla nostra festa. Questo patto di amicizia è un’importante occasione per valorizzare e promuovere sempre di più la storia e le tradizioni dei rispettivi territori, anche attraverso iniziative condivise». Ora la Sagrasi avvia al suo weekend conclusivo con una serie appuntamenti tradizionali, popolari e culturali, pronta a suggellare ulteriormente il già consistente successo turistico riscontrato finora. Il calendario riprende giovedì 17 ottobre alle ore 20 con la cena di beneficenza della sezione Avis Dante Terzini di Soriano nel Cimino presso la Taverna del Drago nella contrada San Giorgio. Quindi, la giornata di venerdì 18 ottobre si apre alle 10 nella sala consiliare del Comune (Piazza Umberto I) con il convegno nazionale “Archeologia preventiva: teorie, metodi ed esperienze”, promosso dall’ Università degli Studi della Tuscia in collaborazione Ministero della Cultura, Istituto Centrale per l’Archeologia, Italferr (Gruppo FS), Archeoimprese, Comune ed Ente Sagra delle Castagne. Il convegno proseguirà, sempre dalle 10, anche sabato 19 ottobre. Alle 18.15, di nuovo in sala consiliare, la presentazione e la consegna del Premio Nazionale Fidelitas per il Libro Storico, che sarà assegnato al grande storico medievista Franco Cardini. In serata dalle 20,30 la diciassettesima edizione del Convivium Secretum, percorso enogastronomico tra i sapori dei tempi antichi presso le taverne delle quattro contrade, che si sfidano nella realizzazione del miglior menù storico e nel miglior allestimento scenico e costumistico (ingresso 25 euro, posti limitati, prenotazione obbligatoria). Le stesse contrade – Papacqua, Rocca, San Giorgio e Trinità – gareggiano ancora l’indomani, sabato 19 ottobre alle ore 15, nei giochi popolari in Piazza Vittorio Emanuele II (ingresso 4 euro), mentre in serata i rispettivi gruppi storici si esibiscono con tamburi, spade, bandiere e fuoco (ingresso 6 euro). Il Gruppo Storico Spadaccini del rione Rocca propone il torneo cavalleresco “La compagnia del Pas d’Armes”, Papacqua i suoi musici, la Nobile Contrada Trinità gli sbandieratori e San Giorgio i focolieri. A seguire, di nuovo gli Spadaccini al Castello Orsini con “Ve racconto com’è ita. 50 anni di torture, panacche, pornelle e risate”. Domenica, ultima giornata, propone dalle 10 alle 12 “Alacris Civitas”, scene di vita quotidiana nella Soriano medioevale e rinascimentale a cura delle quattro contrade, con cerimonia di premiazione della migliore scena e del Convivium Secretum in programma alle 15 in piazza Vittorio Emanuele II. Dalle 15.30 gran finale con la distribuzione di caldarroste. Sia sabato che domenica, a partire dalle 9, in viale Vittorio Emanuele III e piazzale Belvedere è allestito il mercatino “Le bancarelle di Soriano” con stand di artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage. Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili su www.sagradellecastagne.com, dove inoltre si possono acquistare online i biglietti per gli eventi a pagamento.