CANEPINA – Sagra dei Maccaroni, chiusa la prima settimana dell’iniziativa, arriva un primo bilancio e una prima bacchettata. «La Pro Loco e l’amministrazione comunale di Canepina, al termine del primo week end della decima edizione della Sagra dei Maccaroni, si compiacciono per il grande successo che la manifestazione ha avuto – fanno sapere – sono stati tantissimi, infatti, gli ospiti venuti a Canepina in questi tre giorni per degustare il piatto principe della cucina canepinese nelle due varianti proposte al ragù e ai funghi porcini. È stato molto soddisfacente ricevere così tanti complimenti visto anche l’enorme sforzo fatto da tutti i volontari». Dal Comune ci tengono a sottolineare la peculiarità del piatto proposto: «La Sagra dei Maccaroni Canepinesi nasce per promuovere e tutelare quello che è un piatto unico nel contesto regionale, meritevole di plurimi premi nell’ambito culinario. La sua preparazione e la sua cottura necessitano di attenzioni particolari che la comunità canepinese, da sempre, porta avanti con meticolosa attenzione per un prodotto di cui è orgogliosa e fiera. Purtroppo, molto spesso, si assiste, specie nei paesi vicini, ad uno svilimento dei Maccaroni Canepinesi e della loro tradizione: proposti con nomi bizzarri o non riconducibili a Canepina, preparati con approssimazione e senza seguire le ferree regole della loro storia, finiscono per essere sviliti e deturpati nella loro stessa essenza. Ci si imbatte ormai da anni in questi spiacevolissimi episodi con cui una tradizione così forte per la popolazione canepinese viene messa a rischio. La Pro Loco e il Comune auspicano che questi atteggiamenti cessino e che ogni comunità porti avanti le proprie tradizioni senza svilire quelle altrui. Proprio per questo, continueranno a promuovere i Maccaroni Canepinesi, vanto di una comunità e storia da tramandare secondo canoni ben precisi. L’appuntamento, quindi, è per il prossimo week end».