CARBOGNANO – Inizierà domani alle 16 al teatro Bianconi la stagione teatrale dedicata ai bambini e ai ragazzi con quattro spettacoli in cartellone interamente dedicati a loro. Tutto questo dopo gli ultimi due spettacoli “per grandi”, che hanno riscontrato il tutto esaurito. La nuova stagione junior inizierà con l’acclamatissima Compagnia del teatro Pantegano di Roma, specializzata da oltre 20 anni negli spettacoli per bambini e ragazzi. Il re delle zucche, Jack scheletrone, stufo di vivere nel mondo di Halloween scoprirà per caso il gioioso mondo del Natale. Affascinato dalla novità, decide di portare il Natale alla sua gente facendo rapire il carismatico personaggio di Babbo Natale per sostituirlo con un altro venuto dal suo mondo. Fa quindi fabbricare una quantità di giocattoli in stile Halloween, ma nonostante la sua buona fede finirà per stravolgere le festività natalizie e seminare il panico un po’ ovunque. Strani e divertenti personaggi si alterneranno sul palcoscenico in una vicenda divertente e piena di colpi di scena dove alla fine la tradizione, l’amore e la comprensione vinceranno su tutto. Uno spettacolo divertente e coinvolgente non solo per i piccoli ma anche per i più grandi come hanno dimostrato le precedenti esperienze dello scorso anno nelle quali all’entusiasmo dei bambini e dei ragazzi partecipanti si è aggiunto il divertimento dei più grandi. Insomma uno spettacolo per tutta la famiglia grandi e piccini che, come è successo per tutti gli appuntamenti della scorsa stagione, riscuoterà sicuramente un grandissimo interesse tra il pubblico del Bianconi. L’associazione culturale “Teatro Pantegano” è impegnata già dal 2003 con l’intento primario di operare nel campo nel teatro ragazzi utilizzando testi originali che siano attenti al presente, rielaborazioni di testi drammaturgici e la necessità di utilizzare tecniche recitative e gestuali non stereotipate per proporre ai ragazzi un approccio al linguaggio e al teatro originale e partecipativo, lontano dai cliché che a volte accompagnano le proposte teatrali e laboratori a loro destinate. L’obiettivo è quello di guidare i ragazzi al teatro attraverso la fantasia, la disciplina e la creatività. Il teatro Bianconi è una sala moderna e raccolta, posta strategicamente ad una distanza accettabile da Roma (circa 50 minuti), vicinissima a Viterbo (meno di 20 minuti), nel cuore dei Monti Cimini, con circa centocinquanta posti a sedere e compagnie teatrali tra le più importanti d’Italia. Lo staff del Teatro Bianconi, vale la pena ricordarlo, è attualmente composto da persone che svolgono la propria attività per puro volontariato. Tutti prestatori di opera che operano senza scopo di lucro. Per informazioni telefonare al 3401045098.

©RIPRODUZIONE RISERVA