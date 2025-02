Il cinghiale alla toscana è uno dei piatti più rappresentativi della tradizione regionale, un capolavoro della cucina contadina che conquista con il suo sapore ricco e autentico. Prepararlo richiede tempo e pazienza, ma il risultato ripaga ogni sforzo: un secondo piatto robusto e avvolgente, perfetto per i pranzi della domenica in famiglia o per un’occasione speciale. Servilo con croccanti fette di pane casereccio, polenta fumante o un purè cremoso per esaltarne al meglio il gusto. Seguendo i consigli di questa ricetta, che trovi anche nel mio libro Il Mirandò: vivere e mangiare nel borgo vecchio, potrai valorizzare al massimo la carne del cinghiale e portare in tavola un piatto dalla storia antica e dal fascino intramontabile.

Sei pronto ad indossare il grembiule e preparare questa ricetta insieme a me?

Ricetta:

Ingredienti:

• 1 kg di cinghiale (grasso e magro, misto)

• 1 kg di pomodori a pezzi o di passata di pomodoro

• 2 foglie di alloro

•1 rametto di rosmarino

• 3-4 bacche di ginepro

• 2-3 chiodi di garofano

• 2 spicchi d'aglio

• Peperoncino q.b.

• Sale e pepe q.b.

• Olio extravergine d'oliva q.b.

• 1/2 bicchiere di aceto

• Battuto di erbe aromatiche (prezzemolo, rosmarino, salvia)



Preparazione:

1. Taglia il cinghiale a pezzi piccoli, lavalo accuratamente sotto l'acqua corrente e scolalo.

2. Metti i pezzi in un tegame e inizia a cuocere il cinghiale a fuoco basso e, a mano a mano che rilascia la sua acqua, scolala.

3. Ripeti questo procedimento fino a quando la carne non avrà smesso di produrre liquidi.

4. In un altro tegame, metti abbondante olio e aggiungi tutte le erbe aromatiche.

5. Aggiungi il cinghiale ben scolato e fallo rosolare a fuoco basso per circa 10 min mescolando di tanto in tanto. Versa il bicchiere di aceto e lascia evaporare completamente.

6. Aggiungi i pomodori a pezzi (o la salsa di pomodoro) e mescola bene.

7. Cuoci a fuoco basso per circa 1 ora e 30 minuti, mescolando di tanto in tanto e controllando che il sugo si restringa gradualmente.

8. A cottura quasi ultimata, regola di sale.

9. Se preferisci, a fine cottura puoi mettere un battuto di erbe aromatiche e/o alcune fettine sottili di lardo di Colonnata per un tocco ancora più saporito.

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food

Seguimi su:

www.vittoriaincucina.it

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina