CELLENO - Tutto pronto per una nuova edizione de “La Repubblica delle Ciliegie”, degustazione guidata di diverse varietà di ciliegie.

L’evento si terrà nella splendida cornice della piazza Enrico Castellani, a Celleno Vecchio, noto anche come Borgo Fantasma, domani con inizio alle 18,30.

La Repubblica delle Ciliegie è l’unica iniziativa in Italia che si propone di esaltare ai nostri sensi la biodiversità di uno dei frutti più amati: la ciliegia. Negli esercizi commerciali, in queste settimane, si trova normalmente una sola varietà di ciliegie e raramente ne viene indicata la varietà, oltre che la provenienza. Sono i centri di ricerca nazionali sulla frutticoltura che hanno individuato oltre mille varietà coltivate in Italia, con nomi i più disparati e curiosi che risuoneranno nella piazza Sabato pomeriggio. Alcune di queste varietà verranno offerte all’assaggio dei presenti, sotto la guida di Saverio Senni, docente del dipartimento Dafne dell’Università della Tuscia e “ciliegiologo” e di Graziella Contu, agronoma e sommelier.

Il tutto avviene nell’ambito della XXXVII edizione della Festa delle Ciliegie che proseguirà questa sera e domani.

